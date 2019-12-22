挺6個月肚搭電梯！40歲辣孕媽被問「為啥不爬樓梯」　高EQ問：484打扮太漂亮

▲可能第一眼被高顏值和時髦打扮吸引了。（圖／叢佩欣授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

一名外型豔麗的孕媽日前在高鐵站，只是坐個電梯竟被路人質問，為何不爬樓梯。一席話讓她委屈又尷尬，因為除了高齡懷孕、本身身體問題，加上挺著6個月孕肚，真的讓她力不從心。

辣孕媽叢佩欣在「爆廢公社公開版」發文訴苦，前幾天她在高鐵站搭乘電梯，有路人見狀直接問道，「為什麼不去爬樓梯？」而她錯愕之餘，連忙解釋「我...我肚子好大，爬不動阿！」

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她表示，自己並不是懶惰不肯爬，而是高齡40歲懷孕，加上本身有二尖瓣膜脫垂、三尖瓣膜閉鎖不全的問題，所以真的爬不了。同時，她也高EQ地自我安慰道，「孕婦是不是打扮太漂亮，就讓人忽略了大肚子。」

▲真的很凍齡欸。（圖／叢佩欣授權引用）

只見這位40歲孕媽外型亮眼、打扮時髦，第一眼的確會被漂亮臉蛋和衣著吸引，不過6個月大孕肚就這樣挺在面前，要完全忽略，看來焦點是徹底被轉移了，而不少網友點頭如搗蒜，直呼「沒仔細看真的會以為來一個辣妹，臉蛋跟腿還有打扮吸走大部分的目光了」、「這樣真的看不出來是孕婦」、「感覺沒那麼明顯」。

對此，大票網友也留言盛讚，「沒見過這麼美的辣媽」、「孕婦的腿好美，完全沒水腫」、「完全看不出來是40歲的孕婦」、「看起來都比我年輕，這世界不公平啊」、「要怪一下自己太美了」、「超凍齡辣媽耶～妳超美的，祝順產～」。

另外，po文也釣出其他孕媽，直言「6個月爬樓梯真的很辛苦，我目前也6個月感覺很吃力」、「目前也是6個月，但因為藏肚，如果沒有別上孕婦胸章，大家都看不出來我有懷孕，我也不好意思坐博愛座」。

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