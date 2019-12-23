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建構月津港燈節完整水岸遊憩廊帶　黃偉哲視察水岸公園闢建工程

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▲建構月津港燈節完整水岸遊憩廊帶，市長黃偉哲視察水岸公園闢建工程，並聽取工務局長蘇金安的簡報。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲建構月津港燈節完整水岸遊憩廊帶，市長黃偉哲視察水岸公園闢建工程，並聽取工務局長蘇金安的簡報。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

鹽水月津港燈節是台南市每年春節期間重要觀光重點之一，市長黃偉哲非常重視月津港獨特的人文歷史與周邊水域環境，除要創造令人驚艷的水域燈節意象外，更希望建構完整的月津港水岸遊憩廊帶，讓倒風內海濕地重現，再現聚波漁火。

▲建構月津港燈節完整水岸遊憩廊帶，市長黃偉哲視察水岸公園闢建工程，並聽取工務局長蘇金安的簡報。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲23日前往視察工務局正在開闢整建的5座水岸公園，期勉執行團隊「超質超量」完成，為鹽水地區營造出兼具防洪、生態與文化的公共空間，進一步提升鹽水小鎮的觀光效益，市議員蔡育輝、趙昆原也到場表達支持之意。

黃偉哲表示，今日視察的水岸公園工程由中央撥款，原本為單純解決鹽水大排水患問題的水利工程，但在結合文化局和工務局後，將成為景觀、水利功能並存的建設，變成讓人民有感的文化造景。考量市民的視覺感觀，並留給後代子孫一個可供紀念與親近的空間，黃偉哲市長強調，未來市政府的公共建設將配合造景的功能，未來在和中央爭取經費的時候，亦會朝此方向來思考、規劃。

台南市府透過前瞻基礎建設「城鎮之心計畫」，以既有月津港燈節場地為核心，開闢整建公2、3、4、16、19等5座公園，建構更完整的水岸生態遊憩環境，總計面積約3.48公頃，總經費2億1600萬元，自2019年9月16日開工，預計2020年9月26日完工。

▲建構月津港燈節完整水岸遊憩廊帶，市長黃偉哲視察水岸公園闢建工程，並聽取工務局長蘇金安的簡報。（圖／記者林悅翻攝，下同）

工務局長蘇金安表示，為平衡區域發展，溪北地區正積極規劃開闢特色公園，除了今日視察的水岸特色公園外，尚有鹽水公20公園和新營區公3公園，也在陸續興建中。鹽水公20公園預計2021年12月底前完工，新營區公3公園則預計於2020年7月完工。

▲建構月津港燈節完整水岸遊憩廊帶，市長黃偉哲視察水岸公園闢建工程，並聽取工務局長蘇金安的簡報。（圖／記者林悅翻攝，下同）

鹽水水岸公園建置工程包括公2公園既有平台提升優化、公3、公16公園步道開闢及環境景觀綠美化、公4公園景觀及河道整治活化、公19公園廣場開闢及綠美化，以及各節點人行步道及自行車兼容之動線規劃，將原本發展不連續的鹽水區月津港水岸綠廊，改善成為可供市民活動、觀光休憩的空間。另外，台南市政府工務局也分別於公2、公3、公4及公16等公園周邊開闢聯外道路，分別為4公尺及8公尺寬度，總經費6,050萬元，串聯公園，讓可及性更佳。道路開闢工程預計2019年12月底上網招標，2020年底完工。

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