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台南好young耶誕跨年演唱會嗨翻天　黃偉哲與市民同歡

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▲台南市政府晚上在市府西側廣場耶誕跨年演唱會，實力派偶像盡出，壓軸演出的韓國女團排行冠軍（G）I-DLE一出場，粉絲嗨翻天。（圖／市府提供）

▲台南市政府晚上在市府西側廣場耶誕跨年演唱會，實力派偶像盡出，壓軸演出的韓國女團排行冠軍（G）I-DLE一出場，粉絲嗨翻天。（圖／市府提供）

記者林悅／台南報導

台南市21日晚上舉辦耶誕跨年演唱會，市長黃偉哲等人與民同歡，實力派偶像畢書盡、鐵肺歌手戴愛玲、演員跨界歌手張立昂、人氣饒舌歌手熊仔、聲林之王甜姐兒蓋兒、怪物實力新人J.Sheon等使出渾身技藝，引起市民及粉絲尖叫聲不斷，活動最高潮壓軸演出的韓國女團排行冠軍（G）I-DLE一出場，粉絲嗨翻天。

▲台南市政府晚上在市府西側廣場耶誕跨年演唱會，實力派偶像盡出，壓軸演出的韓國女團排行冠軍（G）I-DLE一出場，粉絲嗨翻天。（圖／市府提供）

黃偉哲市長表示，很高興外國及台灣的好朋友來到台南市的這個文化古都，一起來嚐美食及旅遊，感謝各方資源的挹注，才能呈現如此精彩的節目，這是就任以來第一屆耶誕跨年活動，相信大家從卡司內容，就能感受到市府的用心，希望呈現帶給市民朋友最美好的回憶。

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▲台南市政府晚上在市府西側廣場耶誕跨年演唱會，實力派偶像盡出，壓軸演出的韓國女團排行冠軍（G）I-DLE一出場，粉絲嗨翻天。（圖／市府提供）▲台南市政府晚上在市府西側廣場耶誕跨年演唱會，實力派偶像盡出，壓軸演出的韓國女團排行冠軍（G）I-DLE一出場，粉絲嗨翻天。（圖／市府提供）

新聞及國際關係處表示，有別於其他縣市12月31日辦理跨年演唱會及煙火秀，市府以「2020台南真的不一樣」，12月1日起以帶狀方式，在每個週末、不同場地舉辦，提前打造耶誕節及跨年的歡樂氛圍，有演唱會、市集及在地藝文團體演出，豐富多元的活動形塑屬於台南的耶誕跨年，呈現最好的節目給市民朋友。

▲台南市政府晚上在市府西側廣場耶誕跨年演唱會，實力派偶像盡出，壓軸演出的韓國女團排行冠軍（G）I-DLE一出場，粉絲嗨翻天。（圖／市府提供）

本場主持人由金鐘主持吳建恆、森林系美女劉宇珊擔任，現場湧入超過8萬人次，台上熱力演出，台下觀眾享受一場不同以往的視覺饗宴，暌違近9年之後，2020跨年系列活動主場地回到市政府西側廣場。

▲台南市政府晚上在市府西側廣場耶誕跨年演唱會，實力派偶像盡出，壓軸演出的韓國女團排行冠軍（G）I-DLE一出場，粉絲嗨翻天。（圖／市府提供）

市府呼籲提醒民眾，在觀賞演出與朋友分享觀賞演唱會的喜悅須謹慎，若未符合著作權法合理使用的前提及徵得著作財產權人或表演人的同意，任意利用手機實況直播、錄影或轉播演唱會內容，甚至有其他營利行為，會構成侵害著作權而負擔民、刑事責任。

▲台南市政府晚上在市府西側廣場耶誕跨年演唱會，實力派偶像盡出，壓軸演出的韓國女團排行冠軍（G）I-DLE一出場，粉絲嗨翻天。（圖／市府提供）

除了今晚演唱會外，下周12月28日還有第2場台南好Young跨年演唱會，主打今年超夯韓國男團ASTRO，其中主唱車銀優號稱是韓國臉蛋天才，將引起鐵粉追星，其他國內重量級卡司還包括炎亞綸、百萬訂閱歌手鄭茵聲、高爾軒OSN、閻奕格、流氓阿德、來自新加坡的歌手文慧如、Karencici（林愷倫）等，歡迎大家一起來觀賞歡唱，讓偶像魅力及偶像經濟發威。

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