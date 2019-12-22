2019「海安耶誕PARTY」熱鬧登場　黃偉哲祝市民朋友耶誕快樂

▲2019海安耶誕PARTY活動，21日晚上在中西區海安路熱鬧展開。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2019海安耶誕PARTY活動，21日晚上在中西區海安路熱鬧展開，市長黃偉哲表示，海安耶誕PARTY活動不僅是海安商圈的一大盛事，也是中西區喜事，希望為期2天的活動，不僅引進優質商家，也活絡地方經濟及商業發展，帶動地方觀光產業。





今年的2019海安耶誕PARTY活動非常精彩，包含『海安耶誕市集』、『浪漫野餐』、『城市尋寶趣』、『復古車展示』、『街道彩繪遊』、『滑步車體驗』、『耶誕趣味賽跑』、『藝文表演』、『耶誕氛圍佈設』等活動並配合精彩的表演，讓前來海安商圈參與活動的每一個遊客留下難忘的回憶。

黃偉哲市長希望今年的耶誕節，能夠讓參與的大朋友、小朋友，都能擁有一個美好的耶誕節，並祝福所有市民都有一個快樂幸福的佳節。





2019海安耶誕PARTY，是台南市政府為延續「海安路景觀改造工程」完工，並透過海安街道美術館之觀光熱潮，重現饒富韻味的五條港（海安路地區）榮景，帶動海安商圈消費人潮，與台南市中西區公所、海安商圈共同攜手辦理，為期2天的活動除規劃精采的舞蹈表演、80攤文創手作耶誕市集，並穿插浪漫野餐、城市尋寶趣、復古車展示、街道彩繪遊、滑步車體驗、耶誕趣味賽跑、藝文表演、耶誕氛圍佈設等主題活動。各文創手作耶誕市集提供耶誕氛圍商品，活動中也不定時街頭藝人精彩表演，讓大家歡樂參與，滿載而歸！





林俊憲立委、李啟維議員、中西區蕭泰華區長、海安商圈黃睿勳理事長等多人共襄盛舉。市府表示，除了這2天的海安耶誕PARTY活動外，由經發局主辦的台南購物節活動也正如火如荼進行當中，歡迎市民朋友多多消費，只要憑台南市所有店家消費滿100元發票上網登錄，就有機會將雙車開回家，請把握良機！