「西港胡麻滋味三部曲」　耶誕派對風黃偉哲再當代言人

▲台南市「耶誕派對風-公園綠地野餐」在西港區中央公園舉辦，市長黃偉哲再度擔任台南胡麻代言人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市「西港胡麻滋味三部曲」第三部曲：「耶誕派對風-公園綠地野餐」，22日在西港區中央公園舉辦，市長黃偉哲再度擔任台南胡麻代言人，民政局顏振標局長也出席了這場綠地、音樂與美食的公園野餐秀。





黃偉哲市長表示，西港胡麻三部曲可以說是我們胡麻產業重要的活動，過去這產業文化以攤販市集辦理，但現在有很多親子活動，包含民歌演唱、野餐等多元方式，代表產業活動越多元，讓更多不同年齡層的朋友都可以參加，有助於推動胡麻產業，期待未來更多人認識胡麻及各種胡麻吃法。



西港區公所表示，西港區公園總共有2處，這次在西港最大的中央公園舉辦；西港中央公園佔地1.3公頃是西港區最大的公園，位於西港新興街道路旁緊鄰綠川廊道，為了推廣中央公園，讓區內居民知道有個公園可供休憩及散步的好地方，特別在耶誕節前舉辦「公園綠地野餐&音樂饗宴」。

此外，還特別製作了野餐墊、野餐盒並召來胖卡舉辦野餐活動，恰逢冬至節日，慶安社區的志工們特別煮上一大鍋湯圓供民眾免費享用，現場並邀集樂團演奏音樂，在公園旁有著西港區社區文創及青農的農產品，在綠地、音樂及夕陽的環繞下，進行一場充滿著悠閒、溫馨及快樂的綠地野餐派對，現場有很多民眾踴躍參加。





來到中央公園便可見到廣闊青草地與綠川廊道在此交織成一幅美麗的圖案，每到夕陽西下，天氣好的話，橘紅色的夕陽伴著天邊的彩霞，把公園整個綠地染成橘黃色，非常美麗，直至日落西山完全變暗，望著遠方美景十足愜意！