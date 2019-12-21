手牽西拉雅　黃偉哲：盼樂舞、戲劇、文創及美食牽起族群情感

▲第8屆台南市西拉雅文化節文化音樂主題日，在台南大遠百成功店熱鬧登場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

第8屆台南市西拉雅文化節文化音樂主題日，21日在台南大遠百成功店熱鬧登場，市長黃偉哲偕同台南市民族事務委員會尤天鳴主委、市議員谷暮．哈就及西拉雅聚落代表們一同共襄盛舉這場西拉雅族文化市集、音樂展演及美食的活動，覺得相當有意義。



黃偉哲市長表示，台南市西拉雅文化節的活動，不論是西拉雅文化保存及西拉雅正名，在賴清德前市長及李孟諺前市長的努力深耕，已有初步的成果，在中央的法律尚未通過，台南市已經率先在文化保存、身分證註記、以及文化的推廣有初步成果，甚至教育方面享有相關的獎學金，希望藉著這樣的努力，能夠讓西拉雅的朋友們保留語言文化，讓他們教育下一代能夠知道自己的身分及祖先，賡續深化對西拉雅文化的弘揚以及保存，期待台南市作為一個有愛的城市及文化之都，同時為保存漢族及西拉雅族原住民文化而努力。





台南市政府民族事務委員會表示，西拉雅族為台南市市定原住民，本屆活動主題「Makitila ki ririma ki Siraya手牽西拉雅」，係在呼應原住民身分法修法議題，喚起各界重視平埔族群基本文化人權，共同呼籲國家肯認其原住民身分。文化節活動已邁向第八屆，8橫過來看「∞」是無限的意思，象徵西拉雅族文化有無限可能，將永不停歇的拓展發揚。



本次以西拉雅族語教師萬益嘉所創作並入圍2019年傳藝金曲獎的【群山歡唱】開場，傳遞西拉雅族對大自然的崇拜與敬畏之情，接著將由吉貝耍國小、河東國小、口埤實驗小學、Onini西拉雅竹音樂團、灑舞部岸原舞團及Paliulius(8664)樂團等，以戲劇、音樂及舞蹈不同形式展現西拉雅族與原住民族語言文化及藝術。





本屆文化節系列活動，除了文化音樂主題日，首度舉辦「西拉雅我的家」學童繪圖競賽，鼓勵西拉雅年輕學子從生活出發，畫出對自己西拉雅文化的印象，共評選出10幅獲獎作品，今日進行頒獎及展出。西拉雅族各聚落以熱情與民眾分享傳統美食文化，提供樹薯包、刺仔雞湯、甜米糕、菱角粿、米買(讀音為ㄇㄞ，may)、蘿蔔糕及草仔粿等七種美食，只要蒞臨活動現場的民眾，都可擇免費兌換券1張。