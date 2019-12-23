影 / 「他」收到蘇貞昌送的弓箭 跟著父母住南迴工地錄了感謝影片

記者蔣婕妤、陶本和／台北報導

南迴公路拓寬工程，互助營造公司資深協理郭鑑智和工地主任鄭敬伶夫婦一家人在山區工地住了4年，孩子郭銘豐成了射箭高手，決定留在台東，教育部以行政院長蘇貞昌名義，致贈一副弓箭；郭銘豐也錄製影片向蘇貞昌表達感謝。

在屏東獅子鄉草埔部落的南迴公路拓寬工程工地，有一對工程界罕見的夫妻擋，他們任職承造南迴公路草埔隧道工程的公司，丈夫是資深協理，妻子是工地主任。

丈夫郭鑑智在南迴草埔隧道工地住了6年，鄭敬伶與孩子則住了4年。鄭敬伶表示，兒子之前就讀草埔國小，班上6個學生，只有兒子1個漢人，不過跟同學相處很愉快。

談起孩子在草埔國小，鄭敬伶說，像是體育學校，以前孩子在都市裡面從來沒有看過弓箭，在這裡竟然成為「神箭手」，多次參加屏東縣射箭比賽拿到20幾面獎牌。

蘇貞昌也在11月下旬視察草埔隧道工程時，得知了這一個家庭，為了打通這條隧道在工地前後住了6年；日前他在行政院會中表示，一條路打通是很多人的辛苦，尤其是第一線的人，「他的家、孩子、父母，就為了一條路，但是當這條路打通的時候，他可能連名字都沒有」。

在此後，教育部也以蘇貞昌的名義，送給成為神箭手的郭銘豐一副弓箭，弓箭也在上週五下午送達。郭銘豐則特別錄製一段影片感謝蘇貞昌。

郭銘豐在影片中表示，通車典禮是禮拜一，他不能去，前幾天蘇貞昌有送他一副弓箭，要感謝他，又不能去，就拍這支影片給大家，「我要謝謝他送我支弓，因為很久沒有射箭了，很久沒有看到這種傳統的弓，這副弓箭其實滿喜歡的，因為比我之前買的都還漂亮，製作的人我應該也認識，所以謝謝院長」。

▲行政院長蘇貞昌主持「南迴改」通車典禮。（圖／記者楊鈞典翻攝）

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