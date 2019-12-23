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台東到屏東縮短30分鐘！南迴安朔至草埔段　23日下午5時通車

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▲隧道部分長達4.6公里，採用世界最新技術，可快速排除煙霧及降低隧道溫度，達到永續安全之目標。（圖／公路總局提供，下同）

隧道部分長達4.6公里，採用世界最新技術，可快速排除煙霧及降低隧道溫度，達到永續安全之目標。（圖／公路總局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台9線南迴公路安朔至草埔路段以新闢高架橋梁及長隧道截彎取直方式連接屏東、臺東兩縣，地方鄉親翹首期盼多年，終於在23日邀請各界人士共襄盛舉、隆重辦理通車典禮後，下午5時正式開放通車。 典禮邀請行政院蘇貞昌院長蒞臨主持，並率同交通部長林佳龍及Kolas‧Yotaka發言人等，同時邀請陳瑩立委、劉櫂豪立委、廖國棟立委、簡東明立委及周春米立委等貴賓參加盛會。

▲隧道部分長達4.6公里，採用世界最新技術，可快速排除煙霧及降低隧道溫度，達到永續安全之目標。（圖／公路總局提供，下同）

被全國民眾票選為最美麗的公路。

通車典禮由賓茂國中合唱團與介達國小原住民傳統舞蹈團的精彩表演揭開序幕，蘇貞昌致詞時表示，台9線南迴公路全線通車，對當地鄉親有很大意義，尤其是感謝第一線工程人員以工地為家，甚至舉家南遷付出青春歲月只為完成這一條路，藉由本日隆重的場合邀請這些第一線工程英雄及眷屬上台公開表揚並頒發獎勵金及贈書以表達誠摯的感謝之意。

▲隧道部分長達4.6公里，採用世界最新技術，可快速排除煙霧及降低隧道溫度，達到永續安全之目標。（圖／公路總局提供，下同）

以「藏橋於林」友善環境為規劃設計理念，全線採大跨徑之高架橋設置，減少開挖及落墩影響環境。

典禮結束後，蘇貞昌更親自駕車陪同基層工程英雄在隧道內做通車巡禮。林佳龍表示，工程榮獲各項獎項殊榮，並被全國民眾票選為最美麗的公路，工程完成後仍會持續推動周邊建設計畫，讓這條台9線更安全更美麗，讓鄉親帶來更美的好生活。

▲隧道部分長達4.6公里，採用世界最新技術，可快速排除煙霧及降低隧道溫度，達到永續安全之目標。（圖／公路總局提供，下同）

台9線南迴公路拓寬改善後續計畫工程，因地制宜分三路段同步進行施工，北起台東縣太麻里鄉的香蘭金崙段已於今年7月1日全線3~4車道通車，接續往南之金崙大鳥段也於今年10月28日全線4車道通車，提供用路人安全便捷使用；最南端的安朔草埔段業已完成三階段通車履勘並達通車標準。

▲隧道部分長達4.6公里，採用世界最新技術，可快速排除煙霧及降低隧道溫度，達到永續安全之目標。（圖／公路總局提供，下同）

蘇貞昌親自駕車陪同基層工程英雄在隧道內做通車巡禮。

本計畫中隧道部分長達4.6公里，特別將世界先進國家最新的縱流+點排式抽風系統及水霧消防系統等防災新科技導入，可快速排除煙霧及降低隧道溫度，達到永續安全之目標。另設置安朔交控中心可在通車營運後擔任監測隧道行車安全之重大任務。高架橋梁長達4.8公里，路線跨越安朔溪後、沿其支流五福谷蜿蜒而上至草埔隧道北口，以「藏橋於林」友善環境為規劃設計理念，並克服地形限制兼顧生態與交通，全線採大跨徑之高架橋設置，減少開挖及落墩影響環境，橋梁段路面採多孔隙透水瀝青混凝土鋪面，可降低行車噪音影響環境及雨天減少揚水提高行車安全，行駛過程有悠遊山林居高臨下之感。

▲隧道部分長達4.6公里，採用世界最新技術，可快速排除煙霧及降低隧道溫度，達到永續安全之目標。（圖／公路總局提供，下同）

蘇貞昌率同相關人員蒞臨通車典禮。

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