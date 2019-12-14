台灣最美公路！新南迴通車時間確定　23日由總統蔡英文主持

▲南迴公路截彎取直拓寬改善工程通車典禮，23日由總統蔡英文親自主持。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

眾所矚目的南迴公路截彎取直拓寬改善工程，歷經近9年終於完工，原訂20日舉行的通車典禮，疑似因配合總統蔡英文行程順延，14日確定通車時間，將改至23日上午9點30分舉行，由蔡英文親自主持。

南迴公路截彎取直改善工程包含了「金崙高架橋」，全長約1.3公里， 採用混凝土箱形梁形式，橋面高達40公尺，緊鄰太平洋，由大武山居高臨下俯視，視線絕佳，被譽為「全台最美高架橋」。而「草埔隧道」是本改善工程最艱鉅的工程，長達4.6公里的雙孔隧道，是南台灣最長的公路隧道，貫通了大武山脈 ，銜接屏東縣獅子鄉與台東縣達仁鄉兩地交通。該隧道為縮短施工期程，配合當地地質條件，採鑽炸法方式，工班24小時全日無休地輪班開挖，先天破碎惡劣的地質條件，施工期間所面臨的汙水問題抗爭、隧道湧水、抽坍等重重挑戰與困難，被西濱南工處與施工團隊克服。

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許多民眾都迫不及待要體驗台東到屏東縮短30鐘頭的便利路程，但通車日期卻一改再改，讓台東鄉親一頭霧水，14日通車時間正式出爐，公路總局人員提醒民眾，基於總統維安需求，南迴改11公里兩端都有實施管制，請要體驗行駛路段的民眾10點30分後再通行。

拓寬工程分3部分，太麻里鄉香蘭至達仁鄉安朔路段約50公里截彎取直、安朔至「草埔隧道」台東出口的6公里高架橋、貫穿屏東和台東「草埔隧道」工程4.6公里。工程從前年陸續結束，最後階段是「草埔隧道」總工程歷經近9年終於全線完工通車。

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