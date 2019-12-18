不用再穿越蓬萊國小了！　宜蘭蘇澳南強橋銜接宜56線道路工程通車

▲不用再穿越蓬萊國小了！蘇澳南強橋銜接宜56線道路，18日通車了。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭蘇澳南強橋引道銜接至蓬萊國小前，東段長期缺乏銜接道路，用路人常穿越校區，造成當地居民及學校師生險象環生。宜縣府全額補助蘇澳鎮公所3650萬元辦理南強橋銜接道路工程，縣長林姿妙18日出席通車典禮表示，縣府與民眾共同打拚改善交通建設，也感謝蘇澳鄉親全力協助監工，保障工程品質，讓學童有一條平安回家的路。

宜縣府表示，南強橋自1998年興建後，台灣省政府於2002年補助蘇澳鎮公所辦理「南強橋引道改善工程」銜接至蓬萊國小前道路，東段卻無銜接道路，形成行經車輛常利用蓬萊國小校地內作為通路現象。由於校內通路僅能提供小型車通行，常有不清楚路況大型車輛由南強橋，因道路縮限，迫使大型車輛在狹小巷弄中倒車，險象環生，造成當地居民交通不便及學校師生安全上疑慮。

在地方人士引頸期盼下，縣府籌措編列預算，全額補助蘇澳鎮公所3650萬元（用地費500萬元、工程規劃設計費150萬元、工程費3,000萬元）辦理南強橋銜接道路工程，貫通朝陽聚落至南強橋之聯外道路，建構完整地區交通系統。

工程是為南強橋東端銜接鄉道宜56線，總長為540公尺，路寬12公尺，雙線共2混合車道並於兩側綠帶種植約209株黃花風鈴木及約400株厚葉石斑木。通車後，將是朝陽聚落與南澳火車站之間重要道路之一，讓里民通勤通學更加方便。

宜縣府指，為改善宜蘭縣整體交通路網、縮短城鄉差距、帶動區域交通便利性及地方發展等多項問題，一直在努力的推動相關交通建設。除南強橋銜接宜56線道路工程外，在朝陽地區亦協助爭取中央相關經費改善娜娘道路。此外，縣府亦協助負擔經費改建蘇澳鎮林森橋、冷泉橋及光復橋，以維護用路人安全。

►就算爬到樹上！妳還是很美

【更多新聞】

►撂人痛毆小黃！私人招待所業者和小弟都被判刑 縣府還拆了違建

►水電工假扮大學女生「應徵會計」 傻老闆人都沒看到匯出76萬元

►美極了！太平山夢幻之湖 翠峰湖冬季限定藍天倒影、日出等美景登場