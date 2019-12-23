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「南迴改」今通車隧道名未定案　公路總局：沒共識前先用暫時命名

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▲▼台9線南迴公路，南迴改。（圖／交通部提供，照片：西濱南工程處攝影師王富生攝，下同）

▲台9線南迴公路，南迴改。（圖／交通部提供，照片：西濱南工程處攝影師王富生攝，下同）

記者楊鈞典／台東報導

台9線南端「南迴公路改善工程（南迴改）」的安朔到草埔段今起通車，意味南迴改全線貫通。北起台東縣達仁鄉森永村，南至屏東縣獅子鄉草埔村，長達4.6里的隧道，因隧道北口的台東達仁鄉及南口的屏東獅子鄉2鄉仍沒有達成共識，造成隧道名稱難產，對此公路總局說明：沒共識前先用暫時命名。

▲▼台9線南迴公路，南迴改。（圖／交通部提供，照片：西濱南工程處攝影師王富生攝）

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由於南迴改路線截彎取直，北起台北忠孝東路、終至屏東楓港的台9線縮減20公里，全長由原先474.3公里減為453.8公里縮減了20公里的路程，除大幅拉近台東與屏東距離，單趟車程可省30分鐘，也讓全長461公里的台1線取代台9線，成為全台最長公路。

▲▼台9線南迴公路，南迴改。（圖／交通部提供，照片：西濱南工程處攝影師王富生攝）

林佳龍表示，長度儘管退居第2，南迴改卻大幅增加了舒適性，更運用先進工法克服在林間、斷崖邊施工的困難，讓人嘆為觀止。過去10年來計畫推動、設計監造、施工執行、文史保育到在地關懷的工作夥伴，勞苦功高，通車典禮上他/她們才是真正的主角。

林佳龍也提到日前到南迴改草埔隧道視察，發現隧道內掛滿了南迴改的大幅相片，發現照片都出自西濱南工程處的攝影師王富生。王富生自1992年進入公路總局起，就擔任工程攝影記錄的工作。拍過的工程照無數，更讓台灣傲人的南迴改，完美呈現在世界的眼前。

▲▼台9線南迴公路，南迴改。（圖／交通部提供，照片：西濱南工程處攝影師王富生攝）

「台9線南迴公路拓寬改善後續計畫」，分為3路段改善，其中香蘭至金崙及金崙至大鳥段，屬於沿海岸拓寬路段，已於今年10月28日前陸續通車。最後1段安朔至草埔段為新闢路線截彎取直路段，將於今日下午正式開放通車。

草埔隧道的命名達仁鄉代吳明忠則有意見，認為公路總局漠視當地民意，表示開闢這條路遭破壞的生態屬達仁較多，對部落族人來說，如此命名是有失公允，要求協商至今沒有共識。獅子鄉長周英傑昨強調，「安朔高架橋」已經使用台東地名，不明白達仁鄉為何在通車前夕要「整碗端去」，堅持「草埔」兩字不能拿掉。

▲▼台9線南迴公路，南迴改。（圖／交通部提供，照片：西濱南工程處攝影師王富生攝）

公路總局副局長許鉦漳指出，已經請2鄉的人士協商過2次，沒有得到共識以前，不會有正式名稱，今天的通車典禮只用暫時性的命名。

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