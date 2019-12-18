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川崎首都高「隧道火燒車」1死22傷　14車被波及…現場禁行9小時

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記者林瑩真／編譯

日本川崎市首都高速公路17日晚間發生重大車禍，一輛大型卡車起火燃燒，波及附近14輛汽車，引發相關4件事故，其中一名巴士駕駛死亡，其他至少22人受傷送醫。

綜合日媒報導，17日深夜11時許，川崎區首都高速公路海灣線的川崎航路隧道發生車禍，一輛行駛中的卡車因不明原因突然起火燃燒，整輛卡車幾乎被燒毀，卡車駕駛則趁機平安逃跑。

不過，在起火卡車的前後300公尺內的車輛幾乎全部受到波及，包括大型卡車、高速巴士，以及數輛轎車受損，起火卡車不僅波及一共14輛車輛，也引發後續的4件事故發生。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

報導指出，其中的大型卡車及高速巴士，一共有8輛發生事故，駕駛巴士、來自千葉縣富津市的50歲男子中井良紀死亡；另外，包括巴士乘客在內，一共有超過22人被緊急送往醫院，有少數人是重傷狀態。

事發現場是海底隧道的單側3車道直線道路，距離隧道出口約1公里，因為此次事故，現場被禁止通行約9小時，警方目前仍在調查詳細事發情況。

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