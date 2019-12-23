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尹立嗆聲：高雄50萬人不投韓！　指韓國瑜「遮羞布論」仇恨動員

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▲▼2020大選，罷韓大遊行。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲2020大選，罷韓大遊行。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者林彥臣／綜合報導

1221高雄挺韓、罷韓遊行過程和平落幕，但是雙方的「人數之爭」卻不斷延燒。國民黨總統候選人韓國瑜在粉絲專頁上發文表示，「台灣民主史上最大的一塊遮羞布」引爆了罷韓遊行發起人尹立的怒火，23日不但在臉書上嗆聲「高雄50萬人不投韓」晚間在政論節目上，又指控韓國瑜的遮羞布論「仇恨動員」。

尹立23日在臉書發文表示，「本來不想理的，還有這個臉開記者會攻擊公民遊行」。

尹立接著「四問」韓國瑜，「第一，公布到底幾台遊覽車？據網友各地傳回來照片數量不少！請如實回答！」、「第二，為了韓國瑜一意孤行同一天辦理。當天這些大量警力部署，到底多花了納稅人多少錢？」、「第三，我們沒有遊覽車也沒有便當也沒有動員，韓國瑜請先道歉！」、「第四，一直以來製造危險的是韓國瑜，利用法律的也是韓國瑜。要求正視韓國瑜「卡罷」的步數，落選後韓國瑜回任高雄選委會主委，如何公正辦理罷免。」

尹立的臉書發文強調，「與其一直吵我們遊行的數字，我可以公開告訴韓國瑜，我們可以確認，元月十一號高雄市民不會投給韓國瑜的一定超過五十萬，至於韓國瑜在高雄市有無五十萬，才是你現在需要面對的問題。」

▲▼韓國瑜PO文提及罷韓隊伍的「光復高雄」布條是「遮羞布」。（圖／翻攝自韓國瑜臉書粉專）

▲韓國瑜PO文提及罷韓隊伍的「光復高雄」布條是「遮羞布」。（圖／翻攝自韓國瑜臉書粉專）

尹立在23日晚間在三立政論節目《鄭知道了》當中再度回應韓國瑜「遮羞布論」的話題。他表示，遊行結束之後，真的非常感謝上帝，事後也證明高雄市民主的典範，不管兩邊有什麼不同的意見，大家都能互相尊重，包含總統和各地縣市首長都表達肯定。

尹立強調，遊行結束就讓它結束了，可是沒有想到，馬上就有一個本該負責城市安危的高雄市長，卻第一時間發這樣的文，惡意挑動情緒，這事情兩邊都開開心心結束，兩邊的支持者本來就會在網路上支持自己的人比較多，但是不應該是這個城市的市長，主動挑起兩邊的對立，活動結束之後，不應該再去做這樣的仇恨動員。

節目的另一位來賓台北市議員王鴻薇，則回應尹立表示，對於一個罷免韓國瑜的活動來說，不能說韓國瑜發文就評論他是善意、惡意或意圖挑起對立，但是韓國瑜支持者來說，看到活動中有很多標語或醜化的道具，也是一種惡意。

▲▼台灣基進回擊布條底下沒人的說法。（圖／台灣基進提供）

▲這一條布寬12公尺，長210公尺。（圖／台灣基進提供）

王鴻薇指出，看到媒體報導稱，罷韓遊行中的布條寬12公尺，長210公尺，一個這麼長的布條走在馬路上，從空拍的角度看是真的遮住了，也看不到底下有多少人，旁邊舉布條的人，也舉到腰部，下面要如何有人？所以這塊布下面有多少人，的確大家各說各話。

尹立則隨後回應，遊行結束之後，兩邊的支持者的確都有發表一些醜化對方的言論或照片，但是有沒有看到台面上的領導人發表這些言論，「至少我是這個遊行的領導人，我有沒有發任何一篇文去抹黑韓國瑜市長，沒有，但是韓市長第一時間是做什麼？我們這叫民主的遮羞布，不應該由領導人去做這些事」。

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