蔡英文親女嬰照遭臉書審查　他怒罵「荒唐亂象只在民進黨執政發生」

記者徐政璿／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜22日出席寶寶爬行比賽時，親吻女童臉頰和頭頂的行為引發討論。台北市議員羅智強找到過去總統蔡英文親小孩的照片，狂酸「韓國瑜親小孩就該死，蔡英文親小孩就好棒棒」。有國民黨青年軍發現，事後要將蔡英文親女嬰照片PO在臉書上時，卻遭到臉書審查。

曾於2017年角逐台北市議員選舉的國民黨青年軍金大鈞表示，從今天韓國瑜市長抱女嬰的事件開始，可以看出「假新聞」泛濫，媒體輿論可以操作，網路帶風向的惡質。

金大鈞指出，現在就連蔡英文親女嬰的照片也不能po出來？，居然成了有關裸露與性行為？如果Facebook 解釋不了的話，真的可以合理懷疑「國際機器」動的可怕。什麼荒唐的亂象，只有在民進黨執政發生。

金大鈞說，「如果你跟我說，蔡英文很穩，民進黨2020國會會過半，民調穩定領先，那一場選舉怎會搞的如此骯髒！竭盡所能的扒糞，利用假消息打『負面選舉』！你說民進黨穩贏，騙鬼！」

針對韓國瑜一張親女嬰的照片引發軒然大波，台北市議員游淑慧也說，「有點人性吧！」小孩子在一個人多的環境，原本就可能會哭哭，尤其從媽媽的手離開，更會哭哭！一個Baby的自然反應，也要政治操作，「這不是媒體專業吧！」

台北市議員王鴻薇表示，選舉中常常沒人性，一個歡樂的嬰兒爬行活動，也為了要黑韓，黑到嬰兒父母竟然放任別人抱走孩子，黑到醫生開起選戰衛教教室。

▼羅智強翻出蔡英文以前親小孩的圖片。（圖／翻攝自羅智強臉書粉專）

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