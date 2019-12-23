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觀察／「神隱小英」給記者問到飽　脫稿演出召喚當年白玫瑰？

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▲▼總統蔡英文一改過去「神隱」，每日只要有機會，接受媒體「堵訪」已成為常態。（圖／總統府提供

▲總統蔡英文一改過去總是「神隱」，每日只要有機會，接受媒體「堵訪」已成為常態。（圖／總統府提供

記者陶本和／特稿

2020大選將至，總統蔡英文能否連任，台灣這三年多的「改變」，會是選民投票的重要依據之一。姑且不談台灣改變了什麼，先來看看蔡英文歷經去年1124的挫敗，她做了哪些轉變？現在的蔡英文，不再是「神隱總統」了，而「讀稿機」也成了她「小英脫稿金句」的一種封印。

其實，面對國民黨總統候選人韓國瑜的辯才無礙，張口就是新聞標題的超強渲染力特質，在民進黨內部，大家一直有一個期望，就是當年那個在國會思慮清晰、口才犀利，被封為「立院白玫瑰」的陸委會小英什麼時候會被召喚出來？

但事實上，蔡英文在去年1124九合一選舉挫敗後，已經做了相當程度的改變。回顧蔡英文2016年甫上任，只有儀式性的公開活動，鮮少有機會接受記者訪問，甚至直接被諷刺為「神隱小英」。這導致蔡英文在觀眾前的形象，建立在儀式性的刻板講話，加上高度依賴「讀稿機」，顯得她與人民的距離很遙遠，這與韓國瑜大開大闔、狂放不羈的形象成為強烈對比。

此外，在蔡英文當選前，就已高度依賴讀稿機，讓人民對她讀稿的印象已根深柢固，加上自她上任總統後，面對兩岸、外交議題，回應都必須謹小慎微，不容許「突槌」下，更被迫跟讀稿機綁在一起。

但是，親近總統的人都清楚，蔡英文是「學習力」很強，遇強則強的政治人物，初選面對前閣揆賴清德的挑戰，可算是經過一番精煉，讀稿機對於蔡英文而言，已是避免脫離主軸與「小英脫稿金句」的「封印」。

自去年1124之後，蔡英文只要有機會，每天都盡可能在行程間安排「媒體堵訪」，讓記者們「問到飽」，有時記者追問，一旁的發言人想把總統拉走，她仍會回答完才離開，大家沒停止發問，她也不會走。

▼總統蔡英文一改過去「神隱」，每日只要有機會，接受媒體「堵訪」已成為常態。（圖／總統府提供，下同）

▲▼總統蔡英文一改過去「神隱」，每日只要有機會，接受媒體「堵訪」已成為常態。（圖／總統府提供

有趣的是，蔡英文講話越來越嗆辣，舉凡「至少我們不會睡到中午才起床」、「大家更想問韓國瑜憑什麼選總統？」、「是誰種的芒果樹？」，甚至在選舉造勢場合，學網紅波特王「撩」起選民來。其實，這些都不是幕僚給總統的擬答，而是她自己想的，後來也就變成了「小英脫稿金句」。

親近總統的幕僚說，總統團隊在輿情搜集、討論上，是有嚴謹標準程序的，必須評估角度、如何回應，並不是麥克風來就脫口回答；而蔡英文也跟幕僚養成密切討論的習慣，很多時候更是會主動發問。

總統幕僚說，在跟總統討論的過程中，小英有時候的提問也很有趣，像是韓國瑜先前請假，媒體報導都寫請「韓假」，她就會好奇「韓假」是什麼意思，有沒有代表其他意涵？

對於蔡英文越來越自信，主動脫稿演出的頻率變多，幕僚們認為，這凸顯她民調水漲船高帶來的信心；一來可以滿足媒體新聞上的需求，二來當年在立法院機智、尖銳的「陸委會小英」慢慢被召喚回來了。

這相較於韓國瑜面對媒體，過去那個「你敢問，我就敢答」的韓國瑜漸漸不在了，政見會面對600萬元、豪宅案，都以「這題發言人已經回應過」帶過。這與過去的蔡英文，面對記者麻辣提問時，只丟一句「下一題」的模樣有幾分相似。

蔡英文跟韓國瑜都不一樣了，蔡英文在總統身份的束縛下，找回當年嗆辣的自己，甩掉過去避媒體恐不及的態度，敞開大門跟記者們直球對決；而韓國瑜有著無人能及的口才，卻漸漸把自己鎖在同溫層裡。

▲▼總統蔡英文一改過去「神隱」，每日只要有機會，接受媒體「堵訪」已成為常態。（圖／總統府提供

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