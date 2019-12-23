質疑蔡英文「經濟20年來最好」　藍委搬出統計數字：睜眼說瞎話！





▲立院國民黨團召開「20年來經濟最好？蔡英文靠騙治國！」記者會。（圖／記者徐斌慎攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

針對總統蔡英文日前表示「台灣經濟目前處在過去20年來的最好狀態」，立法院國民黨團23日上午召開記者會，拿出相關統計數字，認為無論從經濟成長率、景氣對策訊號、公司工廠歇業關廠現況與無薪假人數來看，蔡英文口中的20年來最好狀態，根本是睜眼說瞎話。

國民黨團總召曾銘宗指出，從經濟成長狀況走勢來看，2010年馬政府時期經濟成長率為10.25%，到了2014年還有4.72%；但到了蔡政府時期，2016年至2018年經濟成長率分別是是2.17%、3.31%、2.75%，2019年預估經濟成長率為2.64%，顯然馬政府執政的經濟成長率，遠高於蔡政府時期。

曾銘宗說，再根據國發會所公布的景氣對策訊號顯示，2018年7、8月出現景氣良好的綠燈，但是到了12月出現景氣低迷的藍燈，今年1到10月的景氣對策信號，持續出現不景氣的黃藍燈，表示國內景氣一直呈現疲弱狀態。

曾銘宗表示，從景氣對策訊號對照國內無薪假現況，2019年8月底-11月底，無薪假的事業單位家數，從33家增加至46家，都比2017年及2018年同月家數來得多；至於無薪假實際實施人數，從2,257人增加至2,259人，遠多於2017年8月底的417人及11月底的426人，顯示今年無薪假情況非常嚴重。

曾銘宗提到，再從公司、工廠歇業的情況來看，2018年有32,643家公司解散、撤銷或廢止，今年1-10月有32,391家；工廠歇業部分2018年有3,858家，今年1-10月達2,518家，關廠失業的勞工高達10萬5千人。「蔡英文憑什麼說經濟是20年來最好？」為什麼執政3年多，景氣越來越冷，年關將近，失業的勞工家庭要怎麼過好年？

曾銘宗也批評，蔡英文上任後積極推動新南向政策，目的在於減少對中國大陸的依賴，結果去年對中國大陸及香港出口比例達41.2%，創歷史新高。2014年馬政府時期對東協出口佔總出口比例18.8%，但是到蔡政府時期，2018年佔總出口比例17.4%，今年1-10月份為16.6%，換句話說，蔡政府新南向政策非但沒有達到減少對中國大陸和香港的依賴，出口比率還屢創新低，花費將近70億元預算的新南向政策，根本就是徹底失敗。

立委費鴻泰表示，蔡英文今年10月1日在臉書上曾寫道，「在她執政3年有成，台灣經濟成長率是4小龍之首。」22日在雲林活動時再向支持者說，「台灣現在是亞洲4小龍第一名。」但根據IMF（國際貨幣基金組織）10月15日世界經濟展望秋季報告，台灣與南韓的經濟成長率同為2.0%，新加坡與香港分別是0.5%、0.3%，不過從所得面來看，IMF的報告顯示，台灣國民平均所得26,319美元、韓國31,346元、新加坡64,041元、香港48,517元；韓國、新加坡、香港分別高過於我國5,000元、3萬8000元、2萬2000美元，從薪資所得來看，台灣還是4小龍之首嗎？

立委陳宜民痛批，蔡政府執政之下，不但薪資所得倒退，失業人數也不斷攀升，主計總處10月份公布全國失業率為4%，20-24歲年輕人，平均每8個人就有1人失業，失業率高達12.5%，顯示蔡政府施政作為，在教育上的「教考訓用」出現失衡狀況，一例一休造成勞資不和諧。

陳宜民說，再依據主計總處資料，國人非經常性薪資，平均4萬9169元，是近5個月來首度跌破5萬元，比上個月減少5.44%。如果再加上物價漲幅來看，這16年來名目薪資成長了20.22%，卻追不上同期間消費者物價指數成長幅度20.61%，導致薪資水準倒退16年，這就是蔡英文口中「20年來經濟最好？」