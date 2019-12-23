　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文採「親美反中」政策？　賴清德：民進黨政府「反共不反中」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼2020副總統候選人電視政見會,賴清德。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨副總統候選人賴清德。（圖／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

民進黨副總統候選人賴清德23日接受媒體訪問，針對部分人士批評總統蔡英文是「親美反中」的立場表示，民進黨政府「反共不反中」，反併吞也會尋求美國印太戰略下的協助，簡化是親美反中，無法完全解讀目前國家政策。

蔡英文表示，北京政府窮兵黷武，不放棄武力攻打台灣外，也挖我國邦交，打擊我國在國際的空間，也對台灣內部進行社會滲透，影響我國經濟發展，這些都是事實，民進黨政府反併吞、顧主權、護民主，必然尋求美國為首的西方民主世界的共同合作，抵禦共產勢力擴張。

對於外界有部分聲音質疑蔡英文是「親美反中」政策，賴清德表示，民進黨政府是反共不反中，反併吞尋美國印太戰略下的協助，如果把方向簡化成親美反中，是無法完全解讀蔡英文當前的國家政策。

在能源轉型的議題上，賴清德也主動提到政治人物應該以積極的態度來面對氣候變遷，如果沒有妥善的因應，是無法善盡地球村的責任；另外，目前國際大型企業，合作廠商都被要求使用綠能，如果我國綠能不足，未來勢必會影響產業發展，只要有積極態度趕上，還能讓廠商轉型升級。

其他人也看了這些...

圖／韓國瑜台北買4棟賠2棟　時序、價差一次看
一張圖看韓國瑜房產買賣　36歲起台北「4買4賣」獲利900萬
韓國瑜夫婦雲林曾有2房產　農舍今年8月脫手賠370萬

更多熱門新聞...

韓國瑜房產交易全公開　喊話蔡英文「別再用國家機器抹黑」
韓國瑜豪宅案延燒　張善政：不要把庶民講的好像窮到住一個小房子
韓國瑜「庶民買房」惹議　張善政反問媒體：我是不是庶民？

白白胖胖也是一種美

ET快訊
已婚名醫愛上「超胸海七妹」　遭貸款偷買2透天厝還賠2千萬
LIVE／抱女嬰遭扭曲！韓國瑜決定提告揪出黑韓供應鍊
PO韓國瑜親女嬰照惹議　醫師出面回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

韓國瑜抱女嬰遭扭曲　王淺秋：三立長官也認為記者提問「捏造事實」

快訊／韓國瑜抱女嬰遭扭曲　韓競辦告《三立》、只是堵藍、打馬悍將

「吳斯懷沒有對不起中華民國」　洪秀柱批民進黨雙重標準

朱立倫南下屏東為周佳琪站台：讓在地新世代可以出頭

LIVE／抱女嬰遭扭曲！韓國瑜決定提告揪出黑韓供應鍊

韓國瑜岳父砂石場土壤採樣　李明哲轟：抹黑一張嘴，澄清跑斷腿 

馬英九陪同市場掃街　黃馨慧：當選後推動酒駕零容忍

蔡英文採「親美反中」政策？　賴清德：民進黨政府「反共不反中」

爆哭女嬰父親發聲明提告醫師、媒體：沒有誰強把寶寶搶去拍照！

支持洪秀柱就是支持吳斯懷　基進黨：架在台灣脖子上的兩把刀

半樓高滑水道、游泳池還有KTV　法國人體驗台摩鐵：人生太美好

客廳多隻狗！瘸腿汪闖屋內躲雨 他暖心收編...一周後重展笑顏～

冬至不只吃湯圓！當天拜月老最靈　民俗專家：單身男女記得備5色線

秒被萌翻！「小小業代」奶音賣車　客人一看全融化...笑喊：店長呢？

玄彬顏值「不是最帥」奧嘟嘟　多虧韓劇教學..第三集就ＯＯ孫藝真

日和尚用木魚敲「搖滾神曲」！　魔性「咚咚~鏘」一開口網全笑噴

跳針哥87秒狂喊百次「叫警察」　遇行車糾紛...他嗆：沒空跟你玩

五月天「第一天」孫燕姿來了！　六人合體..阿信：一群被ig壓榨的長輩們

罷韓男全身「韓國瑜標配」！ 戴頭套秒爬上樹...舉牌狂嗆

他遠赴美國參加前女友婚禮 幸福全記錄！誠摯友誼感動網

韓國瑜抱女嬰遭扭曲　王淺秋：三立長官也認為記者提問「捏造事實」

快訊／韓國瑜抱女嬰遭扭曲　韓競辦告《三立》、只是堵藍、打馬悍將

「吳斯懷沒有對不起中華民國」　洪秀柱批民進黨雙重標準

朱立倫南下屏東為周佳琪站台：讓在地新世代可以出頭

LIVE／抱女嬰遭扭曲！韓國瑜決定提告揪出黑韓供應鍊

韓國瑜岳父砂石場土壤採樣　李明哲轟：抹黑一張嘴，澄清跑斷腿 

馬英九陪同市場掃街　黃馨慧：當選後推動酒駕零容忍

蔡英文採「親美反中」政策？　賴清德：民進黨政府「反共不反中」

爆哭女嬰父親發聲明提告醫師、媒體：沒有誰強把寶寶搶去拍照！

支持洪秀柱就是支持吳斯懷　基進黨：架在台灣脖子上的兩把刀

春節禮盒沒想法？PAUL推激美馬卡紅珠寶盒 、Lady M有應景糖果藏寶箱

拿34元牛奶糖放外套內！嘉義女被抓包2次…偷竊累犯判拘20天

買彩券中大獎…他嗨爆立馬拍照PO上網！次日慘被告知「錢被領走了」

住院理賠更快速！中信推eClaim理賠區塊鏈　富邦打造對接系統應戰

高雄曳引車勾路樹「連根拔」！　車頂遭壓凹駕駛頭部受傷

宏都拉斯監獄爆幫派衝突釀18死　總統派軍警接管

《葉問4：完結篇》全台4天5000萬！最後一幕「複製歷史畫面」催淚

韓國瑜親女嬰惹議...吳宗憲喊話「不要泛政治化」：台灣的溫暖在哪裡

林俊憲爭取台電運河變電所綠美化大改造　台電允諾2020年施工

孔劉37秒英文影片被誇「韓星頂級發音」　網瘋傳狂讚：超酥！聽到睡著

看VR色情片男友呻吟伸鹹豬手　揭開時卻發現女友全程錄...QQ

政治熱門新聞

女嬰被韓親頭…她怒控「完全沒告知」！　網還原影片真相

快訊／醫師FB貼韓國瑜親女嬰＋病童照片　女嬰父親決定提告！

韓國瑜抱女嬰親頭　醫師傻眼曝案例

陳菊談韓國瑜政績　一句話高雄人秒懂

韓國瑜又親又抱「2嬰兒都大哭」　醫：放過那孩子

韓國瑜：2020元旦　將在台南升旗

ET民調／台中立委顏寬恒、蔡其昌領先

音檔還原／「韓國瑜不是流浪漢」女嬰父親提告姜冠宇醫師

罷韓遊行膨風？蔡正元酸：真以為台灣人很好騙？

柯P上電音趴造勢　台下觀眾超冷漠

網傳韓國瑜未經許可抱女嬰　韓辦澄清

翟本喬申請放棄國籍！邀「他們」把事情講清楚

韓流消退、豬隊友失言　綠營：選情水漲船高

還原影片／韓國瑜親女嬰臉頰、頭頂

更多熱門

相關新聞

韓國瑜岳父砂石場土壤採樣　李明哲再開砲

韓國瑜岳父砂石場土壤採樣　李明哲再開砲

財政部國有財產署繼12月18日開挖韓國瑜岳父20年前經營的砂石場舊址，查無廢棄物掩埋，23日上午再度前往進行土壤採樣，西螺民眾製作一12公尺長的布條「國家機器追殺，到此為止」，抗議政府當政治打手，縣議員李明哲也到現場關切表示，這是一個法西斯的政府，「抹黑一張嘴，澄清要跑斷腿」。

馬英九陪掃街　黃馨慧：推動酒駕零容忍

馬英九陪掃街　黃馨慧：推動酒駕零容忍

女嬰父親發聲明：沒有誰強把寶寶搶去拍照！

女嬰父親發聲明：沒有誰強把寶寶搶去拍照！

朱立倫南下屏南　籲集中選票支持周佳琪

朱立倫南下屏南　籲集中選票支持周佳琪

基進黨：支持洪秀柱就是支持吳斯懷

基進黨：支持洪秀柱就是支持吳斯懷

關鍵字：

賴清德民進黨2020大選2020大選蔡英文國民黨

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

蔡阿嘎到日本玩「犯大忌」挨轟！

挺韓爆每人500！藍營遭約談結果出爐

奎丁交換禮物整過頭…孫生護反骨成員

女嬰被韓親頭…她怒控「完全沒告知」！　網還原影片真相

妻曝鴻海老公渣行徑：當孩子面拿生活費砸我

更強14°C冷空氣！巴逢周末雨襲全台

快訊／醫師FB貼韓國瑜親女嬰＋病童照片　女嬰父親決定提告！

改推山海經樂園　韓市府與台商開會

謝和弦「疼女友愛情宣言」曝光

減肥名醫曝「飯後一動作」害你胖成豬！

美麗華驚見情侶「高空作業」！8秒影片讓網看傻

停車費臨停收費22K！車主崩潰「換百鈔」插入

伴娘包1600元被嫌少！新娘嗆：當我請妳吃飯啦

工程師16樓墜落亡　妻看遺言崩潰

威廉台上失控爆料：我把拔在房間裡...

更多

最夯影音

更多
半樓高滑水道、游泳池還有KTV　法國人體驗台摩鐵：人生太美好

半樓高滑水道、游泳池還有KTV　法國人體驗台摩鐵：人生太美好
客廳多隻狗！瘸腿汪闖屋內躲雨 他暖心收編...一周後重展笑顏～

客廳多隻狗！瘸腿汪闖屋內躲雨 他暖心收編...一周後重展笑顏～

冬至不只吃湯圓！當天拜月老最靈　民俗專家：單身男女記得備5色線

冬至不只吃湯圓！當天拜月老最靈　民俗專家：單身男女記得備5色線

秒被萌翻！「小小業代」奶音賣車　客人一看全融化...笑喊：店長呢？

秒被萌翻！「小小業代」奶音賣車　客人一看全融化...笑喊：店長呢？

玄彬顏值「不是最帥」奧嘟嘟　多虧韓劇教學..第三集就ＯＯ孫藝真

玄彬顏值「不是最帥」奧嘟嘟　多虧韓劇教學..第三集就ＯＯ孫藝真

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面