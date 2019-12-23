蔡英文採「親美反中」政策？　賴清德：民進黨政府「反共不反中」

▲民進黨副總統候選人賴清德。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨副總統候選人賴清德23日接受媒體訪問，針對部分人士批評總統蔡英文是「親美反中」的立場表示，民進黨政府「反共不反中」，反併吞也會尋求美國印太戰略下的協助，簡化是親美反中，無法完全解讀目前國家政策。

蔡英文表示，北京政府窮兵黷武，不放棄武力攻打台灣外，也挖我國邦交，打擊我國在國際的空間，也對台灣內部進行社會滲透，影響我國經濟發展，這些都是事實，民進黨政府反併吞、顧主權、護民主，必然尋求美國為首的西方民主世界的共同合作，抵禦共產勢力擴張。

對於外界有部分聲音質疑蔡英文是「親美反中」政策，賴清德表示，民進黨政府是反共不反中，反併吞尋美國印太戰略下的協助，如果把方向簡化成親美反中，是無法完全解讀蔡英文當前的國家政策。

在能源轉型的議題上，賴清德也主動提到政治人物應該以積極的態度來面對氣候變遷，如果沒有妥善的因應，是無法善盡地球村的責任；另外，目前國際大型企業，合作廠商都被要求使用綠能，如果我國綠能不足，未來勢必會影響產業發展，只要有積極態度趕上，還能讓廠商轉型升級。

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