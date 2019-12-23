選戰剩19天！蔡英文說心裡話　曝光與韓國瑜最大的距離

▲選戰剩下19天，總統蔡英文說出心裡話。（圖／蔡英文臉書）



記者陶本和／台北報導

距離2020總統大選剩下19天，總統蔡英文23日在臉書發文，跟民眾說「心裡話」，希望大家靜下心來思考這三年多來的改變，強調有人擔心最後關頭跟對手距離可能會很近，「但是我要跟大家說，我和對手最大的距離，就是我堅守崗位，為台灣做事的意志和能力」。

蔡英文表示，選戰越激情，她希望大家更靜下心來思考這三年多來的改變。三年多前，她接手政府時，台灣的經濟低迷，只有逆風，沒有高飛，「因此，我們比誰都努力，希望能把台灣帶向一個正確的道路上。過去政府做不到、不敢做、不願意做的事情，我都努力做了。」



蔡英文說，過去三年多，台灣的股市上萬點、台商回流、外資看好台灣，投資大爆發，還讓台灣的產業可以逐漸轉型，相較於過去，經濟已經有起色，經濟有起色，也做了很多社會福利，來照顧人民，加薪減稅托育長照，都是他們所做的。



蔡英文表示，這些都證明她是一個擁有堅定的意志、能把握機會、有治國能力、具備抗壓性的國家領導人，「更重要的是，我不會信口開河，我說到做到。」



「有人擔心，在最後關頭我和對手的距離可能會很近。」蔡英文表示，但是她要跟大家說，她和對手最大的距離，就是她堅守崗位，為台灣做事的意志和能力，「請再給我四年，我會為台灣做更多，我會確保台灣在正確的道路方向上。」



蔡英文強調，不管人家如何評論遊行人數，不管外界評論民調差距多少，最重要的是有沒有出門投票，「你手中的那一票，就是告訴全世界，台灣人民的決心與聲音。」

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