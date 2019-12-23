羅智強翻出「蔡英文親小孩照」：韓國瑜親小孩就該死？人一綠雞犬升天！





▲羅智強翻出蔡英文以前親小孩的圖片。（圖／翻攝自羅智強臉書粉專）

記者袁茵／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜22日出席寶寶爬行比賽時，親吻女童臉頰和頭頂的行為，使醫師姜冠宇提醒，此舉可能會造成嬰兒感染，還舉了感染皰疹病毒與金黃色葡萄球菌的病童案例，引起外界熱議。對此，台北市議員羅智強找到過去總統蔡英文親小孩的照片，狂酸「韓國瑜親小孩就該死，蔡英文親小孩就好棒棒」。

韓國瑜22日出席公開活動時，從一名母親手中接過身穿粉紅衣的女嬰，由於女嬰不斷哭泣，使他親吻女嬰臉頰和頭頂。對此，姜冠宇將韓國瑜的照片貼到臉書粉專，一旁還PO了一名病童的照片，提醒此舉可能造成嬰兒感染，「台灣2017年才發生有6個月大的嬰兒，因為經常被長輩親吻、餵食時與大人共用餐具，結果導致感染皰疹病毒與金黃色葡萄球菌，最後送急診住院7天才平安康復。」

姜冠宇的說法引起網友熱議，但他將女嬰和病童照片合在一起的行為，也使女嬰父親怒批，行為類似網軍打手，沒有經過他的同意就將他女兒照片，與一張佈滿皰疹的頭部照片放在一起，還在臉書開窗口讓人謾罵，「韓國瑜又不是流浪漢！」因此要向姜冠宇提告。

除此之外，羅智強還找到蔡英文之前親嬰兒的照片，直指「好啦好啦！韓國瑜親小孩就該死，蔡英文親小孩就好棒棒！人若一綠，雞犬升天；人若不綠，要活都難。」

台北市議員游淑慧也說，「有點人性吧！」小孩子在一個人多的環境，原本就可能會哭哭，尤其從媽媽的手離開，更會哭哭！一個Baby的自然反應，也要政治操作，「這不是媒體專業吧！」

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