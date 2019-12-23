支持洪秀柱就是支持吳斯懷　基進黨：架在台灣脖子上的兩把刀

記者林悅／台南報導

日前國民黨的不分區名單，將親中立場鮮明的退將吳斯懷排入第四位，引發台灣各界譁然，台灣基進黨主席、不分區立委參選人陳奕齊表示，長期觀察，空降台南參選的前黨主席洪秀柱過去言行有過之而無不及，洪秀柱就是「女版吳斯懷」！他說支持洪秀柱就是支持吳斯懷，兩人是中國架在台灣脖子上的兩把刀。

▲台灣基進黨批評洪秀柱就是「女版吳斯懷」，支持洪秀柱就是支持吳斯懷，兩人是中國架在台灣脖子上的兩把刀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲立委候選人洪秀柱針對基進黨批評她就是「女版吳斯懷」一事表示，她對基進黨的說法非常遺憾，她認為基進黨不要做民進黨打手，這不值得。

立委候選人洪秀柱針對基進黨批評她就是「女版吳斯懷」一事表示，她對基進黨的說法非常遺憾，對方自稱是基進側翼，事實上作為一個在野黨應該去監督政府施政，這是作為在野黨應該的職責，基進黨是逢中必反，如果缺少一個理性的溝通的方式，他們說任何一句話，也都不需要回應，希望說他們能夠站在一個在野黨的立場上，能夠更了解我們自己國家的一個處境，而且能夠真的善盡職責，否則沒有好的視野跟論述，只會做民進黨的打手的話，那天民進黨大旗一揮就被邊緣化，所以我們期盼基進黨的年輕朋友，大家要注意，真的不要隨便跟著人家跑，做人家的打手，是不值得的。

其進黨陳奕齊表示，吳斯懷與洪秀柱，兩人一武一文，代表國家管制力量與意識形態宣傳，構成中共對台灣統戰的兩條戰略前線。前者以武犯禁，以退役中將的身分數度率退役軍官團赴中國參加統戰招待，這是對管制國家的軍警系統進行招安滲透；後者以文亂法，2015年參選總統提出「一中同表」理論，曾言「我不能說中華民國存在」，訴求打破「維持現狀」，高舉「終極統一」為兩岸未來共同目標，而後罔顧國家主體性與既有法制，數度以最大在野黨黨主席、個人身分赴中國「代言」統一時程，甘任意識形態的宣傳機器。

陳奕齊也提到，社會普遍質疑親中的吳斯懷若當選立委，將有權調閱國家軍事佈署機密，構成國安疑慮，但在2019年7月初，未擔任任何公職的洪秀柱赴中國交流，居然獲國台辦稱：「已與洪秀柱等人達成推進統一共識」言論，可見洪秀柱深受中國統戰單位器重，而台灣人民也再次被毫無民意基礎的特定政治集團所代言。這樣紅統色彩濃厚的政治人物，竟在9月成功獲中國國民黨徵召投入台南第六選區立委選舉，讓我們知道除了有習近平的不分區名單吳斯懷，區域立委也有不遑多讓的習近平提名候選人洪秀柱，而目前區域立委有多少像洪秀柱這樣又紅又統的人，值得我們注意。

曾任高雄醫學大學性別研究所所長，名列台灣基進不分區立委第一名的成令方教授表示，「洪秀柱同為女性，卻甘願成為國民黨老男人們政治算計打手，無助化解社會的性別偏見」。成令方表示，「少數女性的成功，不代表多數女性得以發聲。」洪秀柱作為中國國民黨內的性別弱勢，更是極少數爬上高層的女性黨員，從任黨主席至今非但沒有成為黨內性別平權指標，更將黨的利益置於價值是非之前，不斷護航黨內同志性別歧視言論，從去年的「母豬說」到近日的「衰尾查某」，洪秀柱以女性身分幫黨內「老男人們」緩頰不遺餘力，同為中國國民黨壓迫女性，助長社會性別偏見的共犯。

成令方提到，在台灣女性參政比例不斷提高的今日，政壇仍充斥著針對女性的噤聲與羞辱，女性參政的社會成本也遠高於男性政治人物，洪秀柱這樣具有高知名度的女性政治人物為了政治利益而選擇與性別歧視言論唱和，對台灣社會性別意識的進步是極不負責任的表現。最後，洪秀柱曾說「一國兩制是一個良善的政策和美意」，在近期我們都可以看到香港年輕人奮力爭民主的現況，洪秀柱在見到香港民主淪喪之後，仍然支持一中同表的立場，令人感到遺憾。

另前東區市議員參選人李宗霖提到，洪秀柱因為選舉初期表態持續推動「一中同表」，遭黨主席吳敦義早早下達封口令，言行刻意收斂不少，各界對中國國民黨立委候選人的批評多落在吳斯懷身上，媒體曝光不足下，台南第六選區的選民難以得知空降的洪秀柱過去極端的親中立場，但如此將國家主權置於險境的候選人，理應受到更多社會通盤的檢視。

李宗霖又說道洪秀柱來台南後，又曾說台南「處處是中國」，台灣人與中國人沒有分別；對此，我們這個天然台的世代認為台灣從來不屬於中國，未來也不會，即使文化上有些許重疊，但我們在國族上仍舊是代表不同的主權、不同的國家，請洪正視台灣人對於本土意識的自我認同。

李宗霖提醒台南的選民，「支持洪秀柱就是支持吳斯懷」，洪秀柱就是女版吳斯懷；分區有洪秀柱、不分區有吳斯懷，同為習近平2020年提出的立法委員名單，也是已經架在台灣脖子上一文一武的割喉雙刀。

▲立委王定宇指出，台灣基進黨將洪秀柱比喻是「女版吳斯懷」，他想柱柱姐應不會反對。

立委王定宇指出，台灣基進黨將洪秀柱比喻是「女版吳斯懷」，他想柱柱姐應不會反對，他們2人價值觀相同，對於想將台灣推入火坑的候選人，選民願不願意買帳，這正考驗著選民。

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