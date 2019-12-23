馬英九陪同市場掃街　黃馨慧：當選後推動酒駕零容忍

▲馬英九陪同黃馨慧到市場掃街拜票，受到民眾熱情歡迎。（圖／黃馨慧競總提供）

記者鄧木卿／台中報導

前總統馬英九22日下午陪同台中市第4選區立委候選人黃馨慧到水崛頭黃昏市場拜票，受到粉絲尖叫歡迎、搶拍照，市場攤商自治會主委蕭成益送上好彩頭、蒜頭，預祝黃馨慧高票當選，黃表示，如果當選將會持續推動酒駕零容忍，讓幸福家庭不再因為酒駕而破碎。

馬英九與黃馨慧一出現在水崛頭市場時，大批馬迷要求拍照合影，攤商們有的熱情握手、有人要求合影，豬肉攤老闆遠遠看見，就送上早已準備好的粽子，預祝黃高票當選，水煎包老闆也暫時放下手中的鏟子，與太太一起和2人合照，直呼好久沒看到總統，心中都很想念，同時讚揚黃馨慧熱心會做事、服務好，具有扎實民意基礎，預祝高票進入國會為更多人服務。

水果攤老闆說，現在景氣並不是很好，民眾生活壓力很大，直接影響消費者購物意願，希望明年換人執政，讓台灣不再只剩「芒果乾」，政治人物能端出為民謀福政策，讓大家多賺點錢、給家人更好的生活。

黃馨慧說，自己有6屆市議員問政經驗，「對的事就去做」，只有民意、沒有黨意包袱，前市長林佳龍執政時大漲地價稅，民怨四起，自己堅持政府應該「苦民所苦」，積極爭取地價稅調降，盧秀燕市長日前終於宣佈大幅調降地價稅平均2成，其中西屯區降幅高達32.2%、南屯區23.98%，減輕民生壓力，只要能為民眾謀福，再困難的事，她都會努力做到最好。

黃馨慧表示，馬前總統長期倡議反酒駕、堅持酒駕零容忍，2008年執政後，酒駕肇事數字直線下降，就是要減少酒駕意外，讓每個人都能平平安安回家，她如果當選，也會持續推動酒駕零容忍，讓幸福家庭不再因為酒駕而破碎。

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