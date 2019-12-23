韓國瑜岳父砂石場土壤採樣　李明哲轟：抹黑一張嘴，澄清跑斷腿 

▲財政部國有財產署繼12月18日開挖韓國瑜岳父20年前經營的砂石場舊址，查無廢棄物掩埋，23日上午再度前往進行土壤採樣。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

財政部國有財產署繼12月18日開挖韓國瑜岳父20年前經營的砂石場舊址，查無廢棄物掩埋，23日上午再度前往進行土壤採樣，西螺民眾製作一12公尺長的布條「國家機器追殺，到此為止」，抗議政府當政治打手，縣議員李明哲也到現場關切表示，這是一個法西斯的政府，「抹黑一張嘴，澄清要跑斷腿」。

李明哲表示，上週開挖土都是乾乾淨淨，今天又到現場鑽探採土，老百姓面對國家機器這麼龐大的資源與能量來對付，我不知道這個國家要走向什麼樣的政治體制？這是一個法西斯的政府，「抹黑一張嘴，澄清要跑斷腿」，希望蔡英文政府早日停止這種骯髒手段，不要再來干擾地方。

李明哲說，清清白白在這邊不怕你挖，希望國家機器骯髒對付百姓的手段到此為止，不要再有下一個受害者，鄉親今天站出來，連師父也站出來，希望蔡英文政府好好想一想，把政見拿出來，國家用這種方式在執政，拿著尚方寶劍到處亂砍，只要是阻礙全部都砍，實在是不知道怎麼講，很無奈。

▲縣議員李明哲到現場關切表示，這是一個法西斯的政府，「抹黑一張嘴，澄清要跑斷腿」，希望蔡英文政府早日停止這種骯髒手段，不要再來干擾地方。（圖／記者蔡佩旻攝）

西螺鹿場里長廖海忠也痛斥，要挖3、5年前就可挖，現在選舉到才來挖，很沒意思，這種政府要下台。到場的民眾高舉12公尺巨型布條，並高喊「國家機器追殺人民」、「蔡英文政府到此為止」。

今日土壤採樣仍由國產署雲林分署長趙子賢督辦，以環境保護署制定的「土壤污染評估調查及檢測作業管理辦法」之網格法辦理採樣檢測。

國有財產署分署長趙子賢表示，土壤採樣預計開挖24個點，深度約一米，因與上週開挖機具不同，故發包不同廠商，因避免相互受到干擾才分開進行，土壤採樣主要為檢測土壤有無重金屬汙染，檢驗結果約在一個月後出爐。

▲今日土壤採樣仍由國產署雲林分署長趙子賢督辦，以環境保護署制定的「土壤污染評估調查及檢測作業管理辦法」之網格法辦理採樣檢測。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲土壤採樣預計開挖24個點，深度約一米，土壤採樣主要為檢測土壤有無重金屬汙染，檢驗結果約在一個月後出爐。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲到場聲援的西螺民眾高舉12公尺巨型布條，並高喊「國家機器追殺人民」「蔡英文政府到此為止」。（圖／記者蔡佩旻攝）

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