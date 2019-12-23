朱立倫南下屏東為周佳琪站台：讓在地新世代可以出頭

記者陳崑福／屏東報導

韓國瑜全國競選總部主委朱立倫23日上午由全國競選總部副總幹事、周佳琪立委競選總部主委蘇清泉陪同到周佳琪競選總部，他暗諷某候選人空降屏南參選，一個黨的提名制度，竟然因為一個人操作控制就改變，籲請屏南鄉親集中選票，支持民主初選制度產生的國民黨候選人周佳琪。

▲韓國瑜全國競選總部主委朱立倫23日南下屏東，分別到屏南立委候選人周佳琪、屏北立委候選人葉壽山與韓國瑜相關後援會加油打氣。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼朱立倫由蘇清泉（穿白色襯衫）陪同南下周佳琪競選總部，籲請鄉親全力支持周佳琪。

今天周佳琪競選總部主委蘇清泉院長、周佳琪黨內初選的競爭者林育先，一起陪同朱立倫，站出來表示對周佳琪的全力支持。朱立倫盛讚國民黨此次屏南立委初選競爭激烈，但民主初選結果出來，大家就全力支持周佳琪，是很好的民主典範。

▲▼2022年票投蘇清泉牌子、朱立倫（左）與林育先。

朱立倫回批民進黨初選提名的立委參選人卻半途落跑，一個黨因為一個人就改變初選制度的結果，這樣的政黨讓人不禁搖頭。

朱立倫指出，台灣要改變，中華民國要站起來，就是讓民主初選制度下產生的在地新世代可以出頭，可以當上立法委員，可以為鄉親來服務，來打拚，這樣國家社會才有希望。

朱立倫也痛批民進黨政府認為長照政策只要靠政府預算就可以維持，這是錯誤的。結果政府如今想靠抽菸繳稅，想用菸稅來彌補長照經費，這是不對的，也無濟於事。他認為，應該要像健保制度一樣，用心規劃，以保險的方式，讓老人家得到好的照顧。

他說，讓孩子得到關懷，長輩獲得關心，年輕人可以用心打拚，這樣台灣就有前途，年輕的周佳琪最了解。朱立倫呼籲屏南鄉親，要支持在地，要支持新世代的周佳琪，1月11日以選票讓周佳琪進入立法院，為大家用心打拚。

►周末超殺快閃電