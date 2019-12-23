將嚴懲電視台「為收視率灌票」　4媒體組織聯合發表監督聲明

▲四個媒體專業組織嚴正呼籲各大電視台切勿灌票。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者康心禹／綜合報導

台灣事實查核中心、卓越新聞獎基金會、台灣媒體觀察教育基金會、優質新聞發展協會四個媒體專業組織今天（23日）聯合發表聲明，嚴正要求所有電視台在明(2020)年1月11日的選舉開票時切勿製造「假數字」，因為按照過往的經驗，各大電視台會以各種形式「灌票」，並要求中選會及國家通訊傳播委員會（NCC）進行有效監督。

聲明中表示，電視台在過去的報票作業上怪象百出，曾經有連第一個票匭都還沒唱票完，就已出現開票數的例子。為了爭取收視率，許多（甚至可能是絕大多數）電視台都試圖以領先的報票速度吸引觀眾，然而這個報票數並非真正的票數，而是各台自己將實際票數加成，甚至是自行加碼編造的結果，這是典型的不實訊息，是蓄意的、是錯誤的，而且會造成社會的實質傷害。

聲明中還提及，2004年總統大選，因多家電視台灌水，讓實際落後的總統候選人票數領先，結果最後情勢急轉直下，竟引發支持者的憤怒，差點鬧成動亂。此一醜聞爆發而且受到批評後，各電視台或許一段時間稍有自制，但據實際觀察與調查，近來早已故態復萌，只是灌水幅度減小，操弄方式更精緻而已。

四個媒體專業組織也嚴肅呼籲所有相關單位都應以具體、有效的作為，徹底革除此一世界稱奇的台灣電視假訊息亂象，提出五大嚴正要求：

一、請進行報票作業的電視台公開向大眾說明報票依據，並選擇可信的來源進行報票。如有自行報票作業系統，應事前公布作業細節，並據實報票。所有電視台均不能以加成、編造等不實方式呈現開票結果，且須明確標示數據來源。

二、請衛星電視同業公會、電視學會要求所有會員台嚴格執行選舉開票報導的自律協議。一旦發現灌票情事，應公布詳情並為負責任之處置。

三、請中選會、NCC正視灌票亂象，依法進行事前督促，並詳細記錄所有開票作業的過程。一旦發現灌票情事，依法嚴予處分。

四、請所有新聞相關人員(包括新聞評論員)秉持專業倫理，拒絕配合電視台的灌票作業，並請各電視台自律組織切實發揮監督功能。

五、請各大學傳播系所共同發揮引導傳播生態良性發展的教育使命，由教師帶領學生監看電視台報票過程，並於事後發表監看紀錄。

四個媒體組織還表示，將聯合組成監督小組，除向各電視台表達具體訴求之外，也將於投票日開票期間嚴密觀察、監督所有電視台的報票作業是否嚴謹、透明。一旦發現具體灌票事證，則向社會公布調查情形，並立即向NCC、中選會舉發，要求依法嚴予處分。