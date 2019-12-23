NCC大選日將進駐「中央選務指揮及應變中心」防電視台灌票



▲NCC（圖／資料照片）



記者陳世昌／台北報導



國家通訊傳播委員會(NCC)23日表示，將於明年1月11日大選開票當日進駐中央選委會成立的「中央選務指揮及應變中心」，掌握各頻道重點開票作業是否符合真實、有所本、可供查證之原則。NCC強調，尊重廣電媒體製播新聞報導的自由，但希望避免發生報導引用數據不實或疏失之情事。



台灣事實查核中心（TFC）等單位23日發起「停止灌票！請電視台莫再製造自欺欺人的不實報票訊息」，要求各電視台在明年1月11日的選舉開票日，進行報票作業時停止製造「假數字」。



NCC表示，已於今年10月25日邀請製播新聞或新聞頻道之廣播電視業者召開「選舉期間廣電事業落實公平原則及事實查證規定交流會議」，籲請業者不要用「灌票」來爭取收視率。由衛星頻道業者組成的衛星廣播電視事業商業同業公會已依據25日會議決議訂定自律協議及緊急狀況新聞頻道應變協議，讓各新聞台有所依循。



NCC與中選會另於10月29日也曾共同就選舉二法及廣電三法相關規定召開「廣播電視內容涉選舉議題之法規與實務交流會議」，提醒廣播電視業者應注意法遵及內控作為，以避免觸法。



NCC強調，若於競選活動期間有民眾檢舉涉有未為公平、公正處理或無正當理由為差別待遇時，將移請中選會認定是否違法。開票作業開始時，該會將與其他8個機關進駐應變中心，如廣電媒體有錯誤報導時，將協助應變處理。尤其報導開票數據時，應讓觀眾知悉報導票數的來源，避免造成觀眾誤導，如有違反，將以相關法規裁處。