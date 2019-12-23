比網路聲量！「罷韓遊行」10萬多筆討論勝「挺韓」…好感度卻輸了





▲挺韓罷韓空拍人潮對比。（圖／ET攝影中心攝）

記者袁茵／綜合報導

高雄挺韓、罷韓大遊行21日下午平安落幕，雙方主辦單位分別喊出35萬人、50萬人，引起網友熱議。根據《網路溫度計》數據資料顯示，若以比網路聲量來看，由「罷韓遊行」佔上風，達10萬多筆討論。

根據《網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，搜尋罷韓、挺韓遊行當天（21日）和隔天（22日）的網路聲量，顯示出「罷韓遊行」的網路聲量高達10萬6941筆討論，「挺韓遊行」則有8萬435筆討論，可見「罷韓遊行」所引起的討論度，高於「挺韓遊行」。

▲罷韓大遊行。（圖／記者徐政璿攝）

《網路溫度計》表示，若同時觀察挺韓、罷韓遊行的熱門關鍵字，可發現雙方有一些共通性，例如「挺韓遊行」中會出現「WeCare」、「罷韓」，而「罷韓遊行」中則會出現「挺韓」、「韓粉」等文字，而雙方最關注的「人數」也分別都有。

《網路溫度計》說，如果單從「挺韓遊行」來看，除了韓國瑜之外，還可以看到「周年慶」、「庶民」、「隱形的翅膀」，當中也能看到「草包」一詞，說明不少罷韓的人也在討論挺韓遊行。若以「罷韓遊行」來看，熱門關鍵字則有「守護」、「連署」、「罷免」、「啟動程序」等訴求與口號。

▲挺韓國瑜大遊行。（圖／記者林敬旻攝）

《網路溫度計》提到，可以從關鍵字中發現「罷韓遊行」討論聲度高的原因，因為裡面出現了「遮羞布」、「布條」、「怪怪的」等字眼，說明「罷韓遊行」也有引起挺韓方的討論。

最後，《網路溫度計》指出，若觀察兩個遊行的網路好感度，可發現「挺韓遊行」好感度略高於「罷韓遊行」，因為「罷韓」本身是負面詞彙，引起的後續討論「遮羞布」、「布條」等，都是造成負面聲量的原因，導致「罷韓遊行」好感度低於「挺韓遊行」的現象。

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