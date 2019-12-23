民眾黨新竹縣候選人林碩彥　「四大政見」要竹科榮耀再現

▲林碩彥(左)陪同聯電榮譽副董宣明智(中)出席新竹科學園區產業論談。（圖／林碩彥提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

聯電榮譽副董宣明智23日參加新竹科學園區產業論談，民眾黨新竹縣立委候選人林碩彥也陪同出席，他再次提到身為聯家軍的驕傲，並提出四大政見，希望獲取選民的支持，讓竹科榮耀再現。

▲林碩彥說，過去在竹科大半時間在聯電、聯詠服務，身為聯家軍他感到很驕傲。



「我們用專業的思維來看事情，期待為竹科做點事」林碩彥說，過去在竹科大半時間在聯電、聯詠服務，身為聯家軍他感到很驕傲，半導體是竹科裏最榮耀的產業，而聯電、台積電是最優秀的公司之一，我們懷著感恩的心、回饋鄉里的心，希望用電機電子專業、深刻傾聽民意，把台灣經濟命脈的竹科顧好，做出民代的價值，用前瞻性想法規劃台灣產業發展未來，期待再下一個兆元產值產業。

林碩彥說，我們懷念李國鼎、孫運璿，也期待下一個李國鼎的出現，帶領我們經濟向前行。不過，當前仍有許多問題待解決；人才外流問題、勞基法的適當性、股票分紅費用化的衝擊、國際法規造成產業界綁手綁腳、如何吸引台商回流投資、外資的合理開放、輔導青年創業基金、AI產業的加速鬆綁、無錢包資通平台推廣以及智慧消費革命等等，專業的民代、政治人物，應該有責任把問題來思考，並與產業界來研議解決。

▲林碩彥說，竹科當前還有許多問題待解決。

林碩彥也以一個公教子弟身分來提出四大政見：

一、科技背景帶領新竹邁向科學化政治，有什麼就說什麼，做對的事、把事情做對。

二、醫藥服務背景推廣用藥安全，食品安全，研議加重嚴懲不法，堅守食品藥品安全。偏鄉弱勢與銀髮族的醫療照護，長照2.0與居家醫療，透過智慧醫療照護，媒合長照與醫護志工、公單位就近協助，雲端監控數據分析，讓年輕人可以安心工作打拼，年長者可以輕鬆自理。

三、一個科技人與從事教職的內人，重視親子教育資源，廣設公幼公托名額，放寬企業附設幼托限制，讓雙薪家庭的年輕爸媽有多元選擇。媒合流浪教師、退而不休老師，讓孩童有選擇性的課後輔導。公私立小學雙語化的，讓2030台灣邁入雙語國家。0～6歲幼托教育津貼補助，參考台北經驗13660元/學期的政策。提升教育預算，推廣雲端智慧教學，降低偏鄉數位落差，透過教育，自我擺脫貧窮。

四、改善竹北-竹科交通，增設經國橋北上連接興隆路交流道，加速竹北興隆路直通竹科力行路，五楊高架向年延伸竹南頭份，北新竹-竹北車站鐵路高架化，打通竹北東西區生活圈，拆掉中正東路橋。增設竹北-竹科與竹北-竹東的無人公車運輸系統取代軌道運輸，改善竹科交通，提升城市價值。

林碩彥說，這四大政見，符合當前新竹縣的需要，照顧好竹科，看見新竹，在高所得、高稅收的新竹縣，合理的把統籌分配款要回來，建設大新竹。

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