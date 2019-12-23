王金平歸隊挺韓　宋楚瑜感嘆：國民黨內部比他想像中複雜

▲宋楚瑜。（資料照／記者林敬旻攝）



記者蔡文鈴／台北報導

親民黨總統候選人宋楚瑜近日登上網路節目「博恩夜夜秀」廣受好評。宋楚瑜23日受訪時表示，「很多年輕人突然冒出來了，謝謝你們終於曉得宋伯伯不簡單。」

宋楚瑜23日出席「中華民國專科教育聯盟」代表座談，會後接受媒體訪問，提到前立法院長王金平將歸隊挺韓國瑜，宋楚瑜說，能體諒他的心情，很多事情已經不如以往，國民黨內部情況遠比他想像來的複雜。

對於民進黨力推《反滲透法》，宋楚瑜呼籲，不要給這些台商戴紅帽子，希望蔡政府懸崖勒馬；此外，韓國瑜提出要重啟特偵組的話題，宋楚瑜強調，司法公正性才是我們應該好好關心的事情。

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