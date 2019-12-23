呂國華提國5宜蘭平原線免收費　陳歐珀：我6年前就提了

▲國5宜蘭平原線免收費成為國民兩黨宜蘭立委攻防議題。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

國5宜蘭平原線免收費成為23日宜蘭立委選戰攻防議題，國民黨呂國華主張，因平原線已成為宜蘭人主要連絡道路，應改為快速道路免收過路費。民進黨陳歐珀表示，早已經在6年前就曾提出國道5號平原段比照其他橫向國道不納入計程收費，且有候選人「沒做功課」，就將他的政策提出當作自己的政策。

國民黨宜蘭立委候選人呂國華23日先提出要極力向交通部爭取國5宜蘭平原線改為快速道路，免收過路費，因平原線已成為宜蘭人主要連絡道路，應改為快速道路免收過路費。另也要爭取交通部也要重新評估雪隧往台北方向限速80改為90公里，讓國5限速一致，避免塞車，若仍維持限速80，應依快速道路標準不予收費。

陳歐珀說，他2013年12月17日在宜蘭縣議會簡報室召開「國道計程收費要合理，要公平」記者會，強烈表達宜蘭人反對國道5號平原段納入計程收費的政策。「國道5號平原段免納計程收費」是他的重要主張，立委上任後多次提案、質詢交通部長，這些年來至少有20多次。

況且，他早已經在6年前就曾提出國道5號平原段比照其他橫向國道不納入計程收費，沒想到23日有候選人「沒做功課」，就將他的政策提出當作自己的政策，由此就可以證明他的政策及想法都是正確的。他之後也會繼續努力，把這些政策持續推動，為宜蘭鄉親爭取最好的交通政策。

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