網傳「未經父母許可親抱女嬰」　韓國瑜競辦聲明：憑空虛構！是媽媽抱來合照的





▲韓國瑜抱女嬰。（圖／記者張榮恩攝）

記者羅婉庭、袁茵／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜22日出席寶寶爬行比賽時，親吻女童臉頰和頭頂的行為，引來外界熱議，網路上甚至謠傳該家長並非女嬰母親。對此，韓國瑜競選辦公室23日強調，該謠言完全是憑空虛構的汙衊、詆毀，將保留法律追訴權。

網路流傳，有一名自稱是女嬰媽媽的朋友表示，當天友人只是帶著女兒去參加寶寶爬行比賽，事前並不知道韓國瑜會到現場參與，「主持人說得名的寶寶上台合照，她小孩就被抱走了」，友人當時被擋在人群後頭，發現女兒爆哭後趕快衝上去把孩子抱回來，當下感到十分生氣又害怕，也強調自己「不是韓粉」。

▲韓辦強調，該名女嬰就是媽媽親自抱給韓國瑜的。（圖／翻攝自只是堵藍FB）

對此，韓國瑜競選辦公室聲明指出，關於「只是堵藍」有網友造謠韓國瑜未經家長許可抱小孩一事，該名嬰兒是媽媽親自抱給韓國瑜合照，孩子的父母也不認識該名網友，臉書留言完全是憑空虛構的汙衊、詆毀，韓國瑜競選辦公室將保留法律追訴權。

韓國瑜競選辦公室表示，對於有電視台記者在聯訪時刻意誤導，信誓旦旦指出嬰兒家長已留言表達不滿，媒體應善盡查證責任，謹守客觀中立，不應淪為不實言論的傳播媒介。

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