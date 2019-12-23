韓國瑜破除謠言為李永萍站台　霸起喊國民黨造勢「不需要遮羞布」

▲▼韓國瑜22日晚間到汐止運動公園為李永萍站台。（圖／翻攝自Facebook／李永萍）

記者康心禹／綜合報導

高雄挺韓、罷韓大遊行21日下午平安落幕之後，國民黨總統候選人韓國瑜22日在雙北連跑十幾個行程，晚上到汐止為新北市第12選區立委候選人李永萍站台，希望一鼓作氣由南到北拉抬藍軍整體氣勢之外，也破除造勢活動取消的傳言。主辦單位也喊出現場破3萬人前來相挺，堪稱是汐止近年來最大造勢。

李永萍22日晚間在汐止運動公園舉辦「挺庶民、滅網軍」團結造勢晚會，韓國瑜也到現場支持。李永萍團隊指出，這兩天有許多支持者聽到造勢活動會取消的傳言，為破除謠言，李永萍一大早就出動掃街宣傳活動，盼支持者站出來塞爆汐止運動公園。

韓國瑜晚間現身新北市汐止運動場為李永萍站台，現場助講來賓包括台北市港湖區立委候選人李彥秀，與李永萍組成「汐港湖李氏姊妹連線」，未來將為「汐港湖生活圈」選民聯合問政服務。韓國瑜曾表示「罷韓」一方的「光復高雄」布條底下沒有人是塊遮羞布，對此他上台致詞時也特別提到，「李永萍、國民黨的造勢不需要遮羞布，支持者都是自動自發的，真金不怕火煉。」

韓國瑜還說，「國民黨4年的執政跟小時候看的電視機一樣是黑白的，好多年後爸爸媽媽有錢之後才會買第二台電視機，民進黨卻把充滿朝氣的台灣搞得像黑白電視，整個台灣又苦又亂」、「民進黨上台後主張廢除特偵組就是想貪污，他未來擔任總統及李永萍、李彥秀兩個立委進國會後，會還給民眾一個清廉的政府，重設特偵組，嚴辦貪官汙吏。」

韓國瑜更指出，「20、30年前，台灣的鄧麗君、鳳飛飛唱歌風靡整個東南亞，曾幾何時台灣民眾連去泰國都還需要附財力證明，台灣應該要自立自強、衝刺經濟、厚植國力。」

韓國瑜也呼籲選民，若覺得過去三年半非常辛苦，外交走不出去、社會紛紛擾擾、經濟百業蕭條、未來一片迷茫，請票投韓國瑜和國民黨，最後全場共同高唱「愛拚才會贏」，並重現手機燈海的壯景象，全場氣氛來到最高潮。