影／7歲童遭母家暴！「電線+菜刀猛甩狠砍」全身傷…卻仍想她：好怕沒媽媽了

▲7歲男童胸口有著怵目驚心的傷口，但他卻仍然想念傷害他的媽媽。（圖／翻攝自都市快報，下同）

記者朱世凱／綜合報導

陝西省西安市一位媽媽因為長期家暴7歲的兒子天天（化名），近日遭到警方拘留，孩子則住在救助站裡進行治療。天天透露，自己從小就跟媽媽一起生活，但對方卻常用電線或刀具傷害他，即便如此他還是很想媽媽，「哪怕她打我，我也願意待在她身邊，要不我就沒有媽媽了。」

據《都市快報》報導，7歲的天天指著自己胸前醜陋的刀疤說，「這是我媽拿刀割的，切菜刀。」說完後還趕緊替心愛的媽媽解釋，「她不是故意的，就不小心劃了一下。」不過即便孩子辯解說是不小心，但身上其他部位還是有很多類似傷痕。

報導提到，天天全身上下沒有一個地方是完好無傷的，包含額頭、脖子、肚子、小腿上全是施暴痕跡。據悉，天天父母2017年離婚，孩子隨後就由媽媽獨自撫養，雖然兩人相依為命，但媽媽動不動就對孩子拳腳相加，甚至拿出工具攻擊。天天回憶道，從5歲開始，每當媽媽心情不好，就常常拿出電線、刀具等打自己，起初他會尖叫逃跑，但被抓回來之後就被打得更兇，所以他學會了忍耐。

▼天天騙醫護人員身上的傷是自己用的，惹人鼻酸。（圖／翻攝自都市快報）

天天也說，有好幾次因為打得太嚴重，害他連路都沒辦法走，必須住院療養。主治醫生透露，雖然男孩經常被毒打，但他對媽媽卻極力維護，當問他是否會怨恨媽媽時，孩子小聲說「不太恨」，送醫治療時也好幾次「騙」大家，說身上的傷有很多地方是自己不小心弄的，跟媽媽沒關係。

當媽媽因為家暴被警方拘捕後，天天難過表示，好怕沒有媽媽了，「哪怕她打我，我也願意待在她身邊。」這番話讓許多網友都心疼地說，「小孩的心理恐怕已經有點畸形了，變得有點受虐傾向」、「他終究是個孩子，媽媽和暴力相比，最終還是站在媽媽這一邊，這就是對母愛的渴望吧」。天天目前暫住救助站生活，相關人員也正積極給予協助。

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