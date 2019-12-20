老師抓領子壓牆呼巴掌！男童臉滲血「牙齒被打鬆」泣：21天就有17天被打…

▲老師3個禮拜就有17天對孩子打巴掌，ˇ導致對方臉部滲血。（圖／翻攝自看看新聞）

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名邵姓爸爸表示，自己12歲的兒子在江蘇省南通市上安親班的時候，遭到輔導老師賞巴掌，他會得知此事，是因為替孩子洗臉時，發現毛巾上沾有血跡，才間接揭發老師施暴一事。據悉，老師事發後已經至當地派出所投案，安親班則針對賠償費用與家長做協商。

▼爸爸揭發老師的恐怖行徑。（圖／翻攝自看看新聞）

據《看看新聞》報導，邵爸爸說，兒子今年12歲，上小學四年級，平時放學後就會到安親班寫作業，一學期學費5500元人民幣（約新台幣2萬3千元）；不過近日晚間，他幫兒子洗臉時發現不對勁，因為毛巾上竟然有血，「我趕緊看看兒子的臉，就見到臉上有手掌印。」

兒子表示，這些掌印是安親班老師打的，不記得自己被打了幾下，因為打很多，牙齒都還被打到鬆動了。他還透露，「老師是抓著領子、按在牆上打」，行徑相當狠毒。邵爸爸說，這不是兒子第一次被打，「鄧老師來了三週，總共21天，第一天沒打，中間換老師，3天沒打，總共只有4天沒施暴，其餘每天都在打。」

▼安親班負責人也證實此事。（圖／翻攝自看看新聞）

安親班負責人則對此表示，「當晚老師已經向他（孩子）道歉了，因為太著急了，老師才扇了一個巴掌，老師有合格執照，目前也去公安投案了；教育局對我們機構作出了停業整改，賠償什麼我們願意承擔，不過我們說的精神方面的賠償費沒達到家長得要求。」雙方現今正為相關費用做進一步協商，不過孩子心裡的陰影恐怕已經留下。

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