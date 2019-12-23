鴻海老公年薪200萬　妻曝渣行徑「當孩子面拿生活費砸她」回家就要洩慾

▲林女面對老公身心靈折磨15年，訴情離婚獲准。（圖／123RF）

記者張靖榕／綜合報導

任職於鴻海的陳男和國小教師林女結婚15年，除了拖給生活費、性事「想要就要」，還限制她不准不告知就出門，放她一個人在家帶2個小孩；林女提告休夫，在庭上爆料陳男若求愛遭拒就會暴力相向，還會辱罵小孩，甚至當孩子面把生活費砸在她身上。法官判准離婚，監護權給林女，且陳男必須賠償473萬元，加上每月3.6萬的扶養費。

根據《自由時報》報導，林女向新竹地院提告，並在庭上表示和先生婚後育有2女，辭去小學老師做全職家庭主婦，在家「一打二」和忙家務已經很累，還被陳男說在家最閒要求上床，只要拒絕，就得面對叨念甩門和延遲給生活費的後果。她說，等到小孩長大後，陳男還會因性慾無法被滿足而出言辱罵孩子，因此為了保護孩子，只好滿足勉強自己答應和陳男上床。

▲林女為了保護孩子，勉強自己滿足老公性慾。（圖／pixabay）

林女表示，陳男曾對她和小孩家暴，甚至強迫乳製品過敏的兒子吃乳製品，從12年前開始，每月只給她1萬元食材費，且不准有隔夜菜。她說，陳男限制她的社交生活，之後更不給生活費，甚至拿孩子的教育基金說要買地，還當孩子的面，拿生活費砸在她身上，或把提款卡丟在地上要她撿。

法官認為，陳男雖否認家暴，嘴裡說著不想離婚，但也無具體挽回動作，加上對林女其他指控並不否認，而兩人現在已形同陌路，因此判准離婚。法官也依林女要求，判她擁有2個孩子的監護權，且陳男每月得付2名子女1人1.8萬扶養費，到20歲為止；剩餘財產分配，法官審酌結婚15年來，陳男年薪至少200萬元，財產2000萬元，因此應付林女剩餘財產差額473萬元。