莫名反常！乖巧兒子突失控爆哭　她接到姊姊「一通電話」秒懂：收一收回嘉義

▲兒子爆哭的時候阿祖剛過世。（示意圖／取自免費圖庫negativespace）



記者黃可昀／綜合報導

一位媽媽表示，她兒子個性溫和，從出生到現在都很好帶，幾乎不會無緣無故哭鬧，不過，上周五晚上6時突然失控大哭，無論她怎麼哄都沒用，兒子依舊撕心裂肺的叫喊，連這個做媽媽的在一旁都有點慌張，直到幾分鐘後接到姊姊的電話，才瞬間明白兒子反常原因。

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，當時她帶著兒子在公司上班，上一秒還乖乖的兒子，下一秒就沒有原因地爆哭，這種反常情形還是第一次發生，「一直叫一直哭，怎麼哄都沒辦法」，沒多久姊姊就打電話來說，「阿嬤走了，公司整理整理，我們晚點下嘉義。」

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▲原PO接到電話才知道兒子爆哭原因。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



原PO這時望向哭鬧的兒子，輕輕摸著他的頭溫柔地說，「寶貝，你聽話，乖乖的，媽咪把事情趕快做完，帶你回去看阿祖！」神奇的是，兒子聽到要去看阿祖瞬間就收起眼淚，乖乖地看著媽媽，不哭也不鬧。原PO也感慨地說，原本安排好隔天就要回南部看老人家，「祢走得那麼急，怎麼就不等我們…」。

有網友看完後表示，曾經和原PO有過類似經驗，「看到你的留言我感觸很深，上個月我外婆胰臟癌一直都不樂觀，我每天都會去醫院看看她，21日早上叫女兒起來準備上學，她一直哭她想去醫院看阿祖再去上課，我跟她約定好下課再去，送她下課後回到家接到了過世的消息」、「我兒子也是這樣…在我爸發生意外的前一兩天，他哭整天的都哄不了，連續兩天哭得歇斯底里，隔天…我爸爸工作發生意外離開我們了。」

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