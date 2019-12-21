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凌晨3點要愛愛被拒！男暴打老婆「壓地剪頭髮」...事後求情：不要離婚

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▲拒絕老公凌晨求歡，對方突然大怒暴走。（圖／翻攝自看看新聞，下同）

▲拒絕老公凌晨求歡，對方突然大怒暴走。（圖／翻攝自看看新聞，下同）

記者劉亭／綜合報導

深圳一名黃小姐5年前再婚，原以為可以迎來美滿的下半人生，沒想到卻是踏入黑暗的開始，老公婚後不久開始家暴，最近只是拒絕同房要求，就被撕爛衣服暴打，甚至頭髮也被剪掉，讓她無奈求助。

根據《看看新聞》報導，黃小姐今年40歲，5年前和陳先生再婚。黃小姐透露，兩人都曾經離婚，而自己生不了孩子，老公有一名女兒，但結婚之後不久，就開始遭到拳打腳踢。

雖然一直有離婚的想法，但黃小姐擔心老公會做出極端行為而不敢提出，但兩人曾經分居，直到今年10月分才重新住在一起。前幾天凌晨3點的時候，老公突然向黃小姐求歡，但她因為想睡覺就拒絕了。

▲拒絕老公凌晨求歡，對方突然大怒暴走。（圖／翻攝自看看新聞，下同）

▲頭髮也被剪掉很大一截。

沒想到老公竟然拿剪刀剪爛黃小姐的衣服，更把她從床上推到地上，壓在地上拳打腳踢，最後更剪了她的頭髮。黃小姐嚇到離家出走，但因為手機、證件都在老公身上，也不敢去公司，晚上只能在醫院的躺椅上過夜。

陳先生則表示，在要求同房被拒後，突然想到老婆和網友聊天還有發影片，心裡不平衡才會這樣，強調事件不是家暴而是兩人互毆，在過程中他也被抓傷了手和胸部。陳先生說，他之前確實有過激行為，但並沒有動手打老婆，他也感到很後悔，並懇求妻子不要離婚。

目前黃小姐已經報警，警方已經在處理此案件，等待黃小姐驗傷結果出來後，做出相對應的處罰。一名律師也表示，在夫妻關係存續期間，男方以暴力、脅迫或其他方法違背女方意願，強行發生關係，同樣涉嫌性侵。
 

▲拒絕老公凌晨求歡，對方突然大怒暴走。（圖／翻攝自看看新聞，下同）

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