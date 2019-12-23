上屆得票破55%　楊曜推「新形態動員」拚澎湖立委3連霸

▲澎湖縣立委楊曜。（圖／翻攝自Facebook／楊曜）

記者馬叔安／綜合報導

本次澎湖的立委選戰呈現「3強搶1」的局面，現任立委楊曜尋求3連霸，面對在地深耕多年的國民黨籍歐中慨，和喜樂島聯盟推薦的呂應宏，楊曜選擇以電話或line的圖文拉票的「新形態動員」，並在臉書上宣傳自己在醫療和漁業等方面的政績，並和總統蔡英文同台，試圖在兩名「老鄉」的夾擊中脫穎而出。

楊曜、歐中慨和呂應宏3人都來自澎湖的西嶼鄉，其中歐中慨甚至與楊曜同為合界村人，這次選舉同鄉人3雄爭霸，只有一人能搶下澎湖立委。

▲澎湖縣立委候選人楊曜（左）、歐中慨（中）與呂應宏（右）。（圖／翻攝自Facebook／楊曜、歐中慨、呂應宏）

根據中選會數據，楊曜在上一屆立委選舉的4強爭霸中，以23107票大獲全勝，得票率超過55%，其得票數甚至超過了另外3名候選人的總和，光在澎湖大票倉馬公市就拿下14190票，在地區上則以西嶼鄉得票率最高，超過64%。

楊曜在這次的選戰中，面對藍營在地人歐中慨，以其多年的在地經營和軍公教族群的支持為優勢，此外，呂應宏的參選也可能瓜分綠營選票，楊曜「劍走偏鋒」，於10月20日在臉書寫道，這次立委選舉，為響應澎湖低碳島及降低社會成本支出，決定減少實質動員，因此更新了後援會的運作形態。

楊曜請支持者以電話或line的圖文拉票代替傳統的造勢活動，這是新型態的動員，也是新式的「楊曜後援會」。綜觀楊曜的臉書發文，有許多自身在醫療方面的展示，以及和總統蔡英文同台的訊息，和對澎湖交通航線等議題的討論。

▲總統蔡英文赴澎湖替立委候選人楊曜站台。（圖／蔡英文競選辦公室）

他的對手歐中慨曾任第11、12、13、14、17、19屆澎湖縣議員，今年6月在黨內初選中勝出，呂應宏畢業於政治大學，曾任國立澎湖科技大學兼任講師，這次由喜樂島聯盟推薦參選。