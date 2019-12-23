選前歸隊挺韓國瑜？　王金平：幫立委候選人就是幫「國民黨」

▲前立法院長王金平回應「歸隊」國民黨。（圖／王金平辦公室提供）

記者羅婉庭／台北報導

2020總統大選進入倒數19天，對於前立法院長王金平在最後關鍵時刻是否會站出來表態力挺國民黨總統候選人韓國瑜或同台造勢，雖然當事人沒有公開說Yes或NO，但內情人士強調，王金平已經將想法說得很清楚，他認為這是的立委選舉不能讓民進黨繼續過半，他幫立委就是在幫「國民黨」。

王金平22日中午他會在高雄路竹邀集雲林以南30幾位重量級國民黨團人士聚會，被外界解讀是大將歸隊，甚至有他幫立委就是在幫韓國瑜的說法傳出。

對此，近王人士表示，王金平跟媒體講的是他認為幫立委就是幫國民黨，絕對沒有說幫立委就是幫韓國瑜。

近王人士強調，對於輔選立委的問題，王金平在之前受訪時說的是，他一直都在國民黨內，六在黨內他一直都幫立委候選人輔選，立委候選人獲得他得一點小力量的支持，這些力量也會貫穿到總統選舉上，也會讓總統後選人受益。

至於王金平輔選立委與歸隊的問題，韓國瑜之前受訪時則表示，他從立法院十幾年到現在都非常尊重王金平，王金平擔任立法院長多年，跟他相處過的立委對他都有一份敬重之心。

韓國瑜隨行發言人李昶志也說，相當感謝王金平，選戰剩20天，立委就是韓國瑜的翅膀，王金平院長輔選立委讓韓市長如虎添翼，國民黨團結一心，分工合作、分進合擊，一起努力，下架民進黨，捍衛中華民國 。

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