柯P現身高雄「白色電音嘉年華」！選舉影片一放…台下群眾轉頭走人





▲台灣民眾黨在高雄舉辦白色電音趴，柯文哲帶著黨籍候選人上台造勢。（圖／記者洪正達攝）



記者洪正達／高雄報導

台灣民眾黨主席柯文哲22日晚間來到高雄「白色耶誕電音嘉年華」為自家區域立委、不分區候選人拉抬造勢，其中不少民眾在攤位掃街時看到學姊本人，紛紛搶著拍照、簽名。不過，民眾黨隨後在DJ表演的空檔上場造勢時，台下觀眾似乎不感興趣，紛紛離場。

▲▼攤商看到柯文哲掃街相當開心搶合照。（圖／記者洪正達攝）

柯文哲致詞時表示，今天大家是來聽歌，不是來聽他演講的，他只簡單地講「我們活在這個世界上，對的事情做，不對的事情不要做，然後認真做，迎向更好的明天」，語畢便開始唱黨歌，隨後匆匆離去。

據了解，「白色電音趴」由台灣民眾黨主辦，從下午3點一直到晚上10點，柯文哲原本預定8點鐘來到會場，但卻提早一個小時來到，先帶著自家候選人在會場的攤販區掃街，再安排與民眾合照，不過原先有安排發送湯圓部分，卻因拍照民眾太多而取消，改為直接與黨籍候選人上台造勢。

▲民眾看到高人氣的學姊黃瀞瑩出現相當開心。（圖／記者洪正達攝）

柯文哲要上台前，現場開始播放區域立委候選人李佳玲、敖博勝、羅鼎城等人的宣傳影片，不過台下的氣氛並無延續，許多不感興趣的民眾逐漸散去，直到柯文哲壓軸上台後才又稍稍回溫，待柯致詞完、唱完歌後，再由表演DJ繼續放歌，氣氛才又回到真正表演時的熱度。

▲台灣民眾黨主辦「白色耶誕電音嘉年華」，邀請全球百大DJ登台表演。（圖／記者洪正達攝）





▲就在民眾黨候選人宣傳影片開始播放後，民眾開始往舞台反方向散去。（圖／記者洪正達攝）

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