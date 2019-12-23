三重立委戰！486先生曝「余天連跑18場」臉色差　李旻蔚喊出托育政策拚選票

▲余天畫熊貓眼出席凱道造勢會。（圖／記者李毓康攝）



記者黃可昀／綜合報導

選舉倒數不到三周，新北市第3選區（三重）各候選人也積極趕造勢。民進黨余天21日頂著一臉「熊貓妝」出席台灣大凱旋造勢晚會，當時還開玩笑說臉上黑眼圈「不是化的，我是選舉跑出來累的！」網紅486先生昨晚在臉書表示，他當天見到余天氣色很差，主動關心才知道他前一天「跑了18場」，隔天再緊接著合體林昶佐炒熱氣氛，簡直行程滿檔沒有空閒喘息。

486先生提到，他21日去參加閃靈樂團活動時，看到余天坐在紅色塑膠板凳上休息，便過去和他打招呼，結果對方一轉頭他就嚇了一大跳，「他超級超級疲累不堪的坐在板凳上，臉色非常累。」他驚訝地問余天，臉色怎麼這麼差？才得知對方前一天連趕了18場造勢，「讓我感動的是，很多場是他去幫民進黨其他民調很低的朋友跑場」，頓時了解余天的魅力所在，「果然是老大哥，難怪這麼多人喜歡他。」

▲李旻蔚提出托幼政策的政見。（圖／翻攝自李旻蔚FB）



另一方面，民眾黨李旻蔚也在臉書PO出政見，針對托幼政策提出方案，除了現行的托育補助外，「在地方上必須加速增加公共保母與公共托育中心」，同時也要廣設公共化幼兒園，減輕爸爸媽媽的育兒負擔，「讓0歲到6歲的托育政策不中斷」。

國民黨禮讓的無黨籍李翁月娥22日也在競選總部搓湯圓，還邀請到總統候選人韓國瑜站台，兩人一起在「臺灣安全人民有錢 國政領航臺灣起飛」的春聯簽名。

▲韓國瑜雙北傾聽之旅，出席立委李翁月娥聯合競選總部。（圖／記者張榮恩攝）

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