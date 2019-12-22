微信大頭貼換「賓拉登」！他群組開玩笑：來加入ISIS　遭判囚9個月

▲男子在通訊軟體微信中開玩笑，沒想到卻吃上官司。（圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名31歲張姓男子近日搬到北京市的租屋處，並且在房內獨自使用通訊軟體微信，不過他因為一時興起，便將自己的大頭貼換成蓋達組織已故首領「賓拉登」的照片，還在某個群組中開玩笑說「跟我加入ISIS」。不久後，當地公安分局便依法傳喚張男到案，並且以涉嫌宣揚恐怖主義、極端主義罪，判處男子有期徒刑9個月、1000元人民幣罰款（約新台幣4300元）。

據《觀察者網》報導，31歲張男近日從外縣市搬來北京工作，他當時在自己的租屋處使用微信，一時興起就換上賓拉登的照片當大頭貼；不久，某個群組中的網友看見後發訊息，「看，大人物來了！」張男也跟著開玩笑說，「跟我加入ISIS（極端組織「伊斯蘭國」）。」

▼張男在自己的租屋處使用微信開玩笑，不久就被警方傳喚。（示意圖／記者邱倢芯攝）

群組內其他人當時都沒有回應，只是繼續聊其他話題。不過北京市昌平區的公安分局很快就傳喚張男到案，並且以其涉嫌宣揚恐怖主義、極端主義罪將他逮捕。警方檢查他的手機和電腦時表示，除了微信群組發布的那句話外，張男並沒有其他關於恐怖主義的言論，但他仍須為自己的行為負責。

法院近日開庭審理指出，被告張男法制觀念淡薄，在300多人的公共微信群組內以發布訊息的方式宣揚恐怖主義、極端主義，其行為已構成宣揚恐怖主義、極端主義罪，依法應予懲處。最後法院判男子有期徒刑9個月和1000元人民幣罰款（約新台幣4300元）。

許多網友看完後紛紛留言說，「抓是應該的，但這罰的有點重了吧」、「這人確實夠蠢，行拘罰錢都活該」、「有點像文字獄呢？」、「雖然是沒腦的玩笑話，但是關9個月比某些性騷案件還重呢...」、「言論不讓人恐怖，判決才讓人恐怖」、「惡作劇也要罰？」、「這樣的玩笑如果在美國開，早就被警察槍斃了」、「監控很厲害的啊！但也有可能是被群組的人檢舉」。

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