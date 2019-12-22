　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

微信大頭貼換「賓拉登」！他群組開玩笑：來加入ISIS　遭判囚9個月

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼微信、微信支付 。（圖／CFP）

▲男子在通訊軟體微信中開玩笑，沒想到卻吃上官司。（圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名31歲張姓男子近日搬到北京市的租屋處，並且在房內獨自使用通訊軟體微信，不過他因為一時興起，便將自己的大頭貼換成蓋達組織已故首領「賓拉登」的照片，還在某個群組中開玩笑說「跟我加入ISIS」。不久後，當地公安分局便依法傳喚張男到案，並且以涉嫌宣揚恐怖主義、極端主義罪，判處男子有期徒刑9個月、1000元人民幣罰款（約新台幣4300元）。

據《觀察者網》報導，31歲張男近日從外縣市搬來北京工作，他當時在自己的租屋處使用微信，一時興起就換上賓拉登的照片當大頭貼；不久，某個群組中的網友看見後發訊息，「看，大人物來了！」張男也跟著開玩笑說，「跟我加入ISIS（極端組織「伊斯蘭國」）。」

▼張男在自己的租屋處使用微信開玩笑，不久就被警方傳喚。（示意圖／記者邱倢芯攝）

▲▼微信,自動連結,FB,資安（圖／記者邱倢芯攝）

群組內其他人當時都沒有回應，只是繼續聊其他話題。不過北京市昌平區的公安分局很快就傳喚張男到案，並且以其涉嫌宣揚恐怖主義、極端主義罪將他逮捕。警方檢查他的手機和電腦時表示，除了微信群組發布的那句話外，張男並沒有其他關於恐怖主義的言論，但他仍須為自己的行為負責。

法院近日開庭審理指出，被告張男法制觀念淡薄，在300多人的公共微信群組內以發布訊息的方式宣揚恐怖主義、極端主義，其行為已構成宣揚恐怖主義、極端主義罪，依法應予懲處。最後法院判男子有期徒刑9個月和1000元人民幣罰款（約新台幣4300元）。

許多網友看完後紛紛留言說，「抓是應該的，但這罰的有點重了吧」、「這人確實夠蠢，行拘罰錢都活該」、「有點像文字獄呢？」、「雖然是沒腦的玩笑話，但是關9個月比某些性騷案件還重呢...」、「言論不讓人恐怖，判決才讓人恐怖」、「惡作劇也要罰？」、「這樣的玩笑如果在美國開，早就被警察槍斃了」、「監控很厲害的啊！但也有可能是被群組的人檢舉」。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下 

ET快訊
罷韓喊破50萬人　韓國瑜再酸障眼法：是48萬人躲在布條下嗎？
好心助輪椅男排尿…單純男抓著「傻狂甩5min」！白稠液體沾手
獨／準新人騎車雙載遭逆向賓士撞死真相曝！肇事駕駛竟是毒駕
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

吃火鍋吃到「保險套」…他氣炸拍照公審！網秒灌爆負評　結局竟慘賠3萬給店家

洗完鴛鴦浴躺床！情侶關燈赫見「飯店插座亮紅光」嚇壞

影／28歲女腹痛衝急診…醫檢查一半「雙腿間鑽出嬰孩頭」她嚇壞：不可能！

女兒遭霸凌…爸心疼衝學校「怒捅9歲同學10多刀斃命」　一審判死：不後悔！

史無前例！台貨輪沉船「雙11商品掉海中」…淘寶證實：正展開賠償手續

影／女兒遭甩巴掌體罰…爸目睹秒衝教室「怒賞老師耳光＋狠踹反擊！」療癒片曝光

街上遇情敵！白衣男雙腳遭斬「左腿當場斷裂分離」…兇手嚇壞：該怎辦？

期末考拿手機作弊！大四生慘被退學「怒告學校」：害我白讀4年…判決出爐

影／到租屋處找老婆！丈夫一開門「惡臭狂撲」嚇壞：她手腳被綁「腫成腐屍」了…

婆婆和媳婦爭吵「怒摔水杯」！2月大孫子無辜遭砸「頭骨碎成拼圖」當場休克

許紹洋隔18年再唱《花香》　站薰衣草中現身...滿滿回憶殺！！

Ella唱完《薔薇之戀》片尾曲突有人亂入！　「像親弟弟的鄭元暢」一出場...全場驚呆

冬至不只吃湯圓！當天拜月老最靈　民俗專家：單身男女記得備5色線

Line來電沒有通知、鈴聲不響？ 達人教2招！重置網路設定很重要

Jasper哄女生失敗！！　招牌波浪眉：女生太麻煩了

料多到滿出來！基隆廟口特色車輪餅　20元就能吃到巧克力布朗尼超佛心

抽13年菸「肺塌陷」！靠插軟管治療　他發文勸世：吸菸只會讓生活更糟

35萬韓粉挺！韓國瑜直接「終點等」 高唱《隱形的翅膀》重申成立特偵組

Gail邊丟海報邊唱歌..畫面超萌　《讓我為你唱情歌》、《你啊你啊》聽了都暖心

他遠赴美國參加前女友婚禮 幸福全記錄！誠摯友誼感動網

微信大頭貼換「賓拉登」！他群組開玩笑：來加入ISIS　遭判囚9個月

陸送澳門「金融禮包」　新措施連發「加強澳內合作」

電眼正妹穿高領衣...傲人雪乳包不住　網暴動：把饅頭拿出來～

小學生鬥牛！驚見身高超過190球員　網友幫崩潰：這怎麼打阿～

鐵鍊鎖白骨！古代恐怖私刑「浸豬籠」　通姦、偷竊即綑綁丟入池

批反滲透法　人民日報：民進黨讓台灣社會「人人自危」

港府要「台版陳同佳」來港自首　陸委會：真陳同佳至今未受制裁

25歲男「胸部腫成籃球」…6小時手術挖出5kg腫瘤！醫揭原因嘆：5肋骨沒了

深愛16歲女友！13歲男執意「拋課業帶她私奔」：開理髮店過下半輩子…警傻了

陸「加快研究」澳門證交所　用廣東「五招金融合作」來支持

ABL／塔克連飆4顆三分彈救火　夢想家遭菲律賓逆轉1分飲恨

沉寂1個月不說話！鸚鵡突然「哭腔狂喊」：我要死了～

消費稅變10%、離境日本要付錢！赴日旅遊必知4大稅制懶人包

涉跨國運毒1公噸！2台毒梟躲胡志明市民宿被逮　今押解返台

蔡筱薇與成大生物科技中心合作　關懷社區長輩並推展天然農作愛土地

罷韓隊伍「光復高雄布條」底下沒人？　台灣基進PO 41秒短片打臉

她11歲被親哥拖上樓「硬當洩慾娃娃」　40年後終報警…親哥卻秒輕生躲罪！

一秒到歐洲！礁溪飯店房內就可泡溫泉　必吃8盎司爐烤穀飼沙朗牛

出席江啟臣造勢大會　盧秀燕轟：下架不聽中部人聲音的蔡英文

食材轉給你夾！超狂吃到飽火鍋300有找　必點招牌麻辣老鍋

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

大陸熱門新聞

老闆宣布取消年終！2週後劇情神反轉

香港驚見2男浮屍「雙腳綁啞鈴、膠帶封嘴」

他「強行揉腳」絲襪妹！進電梯後畫面嚇慘人

廁所抽菸起口角！14歲國二生遭同學丟下4樓

營收達100億！騰訊雲送員工「iPhone 11 Pro」

解放軍退將：兩個旅就攻下澎湖　

水下全屍體！揭恐怖私刑「浸豬籠」

男「吃包子」被測出酒駕！網傻眼：都不敢吃了

台男在尖沙嘴搶劫　港府拒司法互助

手機比小孩重要！11歲男童節目爆哭

他送深海能量石！女兒3個月狂「流鼻血」險亡

13歲男孩執意帶16歲女友私奔　警傻了

130kg妹減到剩40kg　指紋變形「辦身分證被拒」

火車站看中2歲娃！中年女一把抱走：我生不出來

更多熱門

相關新聞

陸男設賓拉登頭像聊天「跟我加入ISIS」　被判刑9個月

陸男設賓拉登頭像聊天「跟我加入ISIS」　被判刑9個月

大陸一名張姓男子因為想要開玩笑，在聊天室中發了一句「跟我加入ISIS」，本來以為事情就這樣過去了，也沒有多想。過一陣子就收到北京市昌平區公安分局依法傳喚，最後被判9個月、並罰款1000元人民幣（約4500元新台幣）。

挨批沒追網軍金流　北檢：查侮辱案意外揪出卡神

挨批沒追網軍金流　北檢：查侮辱案意外揪出卡神

Google相簿變身「通訊軟體」！原畫質相片一鍵私訊分享

Google相簿變身「通訊軟體」！原畫質相片一鍵私訊分享

14歲遭綁架當性奴　再遇性侵犯昏倒

14歲遭綁架當性奴　再遇性侵犯昏倒

卡神楊蕙如組網軍　灌水帶風向月薪1萬

卡神楊蕙如組網軍　灌水帶風向月薪1萬

關鍵字：

微信群組大頭貼賓拉登ISIS通訊軟體開玩笑

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 波特王 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

嬰兒監視器凌晨突飄「一閃一閃亮晶晶」

蕭亞軒素顏直播認了「整臉動過4手腳」！

挺韓、罷韓大軍集結！數學老師計算揭真相

半夜被叫醒！他下樓見客廳多隻狗

韓國瑜嗆罷韓隊伍長布「遮羞布」

威廉台上失控爆料：我把拔在房間裡...

蔡阿嘎到日本玩「犯大忌」挨轟！

老闆宣布取消年終！2週後劇情神反轉

尹立5天後提罷韓連署　韓辦分析打臉

5銀行大到不能倒　金管會祭出4誘因

狗坐下傳出貓慘叫　放大一看笑翻

《小學堂》小西瓜「學霸新身分」曝光

「最正練習生」遭控台獨！

夏于喬驚喜「挺孕肚」現蹤力挺五月天！　

香港驚見2男浮屍「雙腳綁啞鈴、膠帶封嘴」

更多

最夯影音

更多
許紹洋隔18年再唱《花香》　站薰衣草中現身...滿滿回憶殺！！

許紹洋隔18年再唱《花香》　站薰衣草中現身...滿滿回憶殺！！
Ella唱完《薔薇之戀》片尾曲突有人亂入！　「像親弟弟的鄭元暢」一出場...全場驚呆

Ella唱完《薔薇之戀》片尾曲突有人亂入！　「像親弟弟的鄭元暢」一出場...全場驚呆

冬至不只吃湯圓！當天拜月老最靈　民俗專家：單身男女記得備5色線

冬至不只吃湯圓！當天拜月老最靈　民俗專家：單身男女記得備5色線

Line來電沒有通知、鈴聲不響？ 達人教2招！重置網路設定很重要

Line來電沒有通知、鈴聲不響？ 達人教2招！重置網路設定很重要

Jasper哄女生失敗！！　招牌波浪眉：女生太麻煩了

Jasper哄女生失敗！！　招牌波浪眉：女生太麻煩了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面