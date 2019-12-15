陸男設賓拉登頭像聊天：跟我加入ISIS！　涉宣傳恐怖主義「被判刑9個月」

▲現在很多人沒事的時候就會滑手機。（圖／pixabay）

記者劉亭／綜合報導

大陸一名張姓男子因為想要開玩笑，在聊天室中發了一句「跟我加入ISIS」，本來以為事情就這樣過去了，也沒有多想。過一陣子就收到北京市昌平區公安分局依法傳喚，最後被判9個月、並罰款1000元人民幣（約4500元新台幣）。

根據「江西法院」13日微信公眾號消息，張姓男子是一名31歲外來工，有天晚上在北京昌平區回龍觀的出租房內玩手機，在微信群組將自己頭像設成「賓拉登」照片，一名網友開玩笑的說「看，大人物來了」，他也順著發了一句「跟我加入ISIS」，但沒人回答。

沒想到，之後張男就被北京市昌平區公安分局傳喚，以涉嫌宣揚恐怖主義、極端主義罪將他抓獲歸案。警方回查他的手機和電腦，發現除了微信群發佈的那句話外，張男沒有其他關於恐怖主義的言論。

北京市第一中級人民法院依法公開審理張某涉嫌宣揚恐怖主義、極端主義罪一案。法院認為被告人張某法制觀念淡薄，在300多人的公共微信群內以發佈資訊的方式宣揚恐怖主義、極端主義，其行為已構成宣揚恐怖主義、極端主義罪，依法應予懲處。

但因為他到案後如實供述犯罪事實，且無違法犯罪記錄，對其從輕處罰微。最後，法院判決張某犯宣揚恐怖主義、極端主義罪，判處有期徒刑9個月，並處罰金1000元人民幣。

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