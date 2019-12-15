　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸男設賓拉登頭像聊天：跟我加入ISIS！　涉宣傳恐怖主義「被判刑9個月」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼instagram,追蹤,滑手機。（圖／pixabay）

▲現在很多人沒事的時候就會滑手機。（圖／pixabay）

記者劉亭／綜合報導

大陸一名張姓男子因為想要開玩笑，在聊天室中發了一句「跟我加入ISIS」，本來以為事情就這樣過去了，也沒有多想。過一陣子就收到北京市昌平區公安分局依法傳喚，最後被判9個月、並罰款1000元人民幣（約4500元新台幣）。

根據「江西法院」13日微信公眾號消息，張姓男子是一名31歲外來工，有天晚上在北京昌平區回龍觀的出租房內玩手機，在微信群組將自己頭像設成「賓拉登」照片，一名網友開玩笑的說「看，大人物來了」，他也順著發了一句「跟我加入ISIS」，但沒人回答。

沒想到，之後張男就被北京市昌平區公安分局傳喚，以涉嫌宣揚恐怖主義、極端主義罪將他抓獲歸案。警方回查他的手機和電腦，發現除了微信群發佈的那句話外，張男沒有其他關於恐怖主義的言論。

北京市第一中級人民法院依法公開審理張某涉嫌宣揚恐怖主義、極端主義罪一案。法院認為被告人張某法制觀念淡薄，在300多人的公共微信群內以發佈資訊的方式宣揚恐怖主義、極端主義，其行為已構成宣揚恐怖主義、極端主義罪，依法應予懲處。

但因為他到案後如實供述犯罪事實，且無違法犯罪記錄，對其從輕處罰微。最後，法院判決張某犯宣揚恐怖主義、極端主義罪，判處有期徒刑9個月，並處罰金1000元人民幣。

►我該答應女友嗎？

ET快訊
親自背前任屍體下樓！癡情男幫「處理後事」哽咽：最後一程我送妳
斗六燒稻草！民眾驚見火堆有人影　警消急滅火...他已成焦屍
歌手謝和弦吸毒剛被捕　報社圍牆怒噴「幹」字塗鴉遭函送
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸男設賓拉登頭像聊天：跟我加入ISIS！　涉宣傳恐怖主義「被判刑9個月」

17歲少年見好友後成「赤裸浮屍」！警方：不立案　家屬揪多疑點→好友謀殺

制止黑衣示威者商場內噴漆！　港女被噴臉成「小新粗眉」氣炸

四川宜賓媒礦滲水事故4死14失蹤　被挖出頻頻出事、被行政處罰

華聞快遞／北京訂目標：遊戲產業2025年「年產值將達1500億」

爸捐肝+骨髓都治不好…5歲兒落淚「別救我了」：媽媽再生個寶寶吧　就不用天天哭

港男經港珠澳大橋去澳門…給兒子留訊息後失聯！入境處：駐粵辦正跟進

快訊／陸國務院正式發佈公告：部分美國進口商品「暫不加徵關稅」

訂餐備註「不要敲門、按門鈴」…外送員站門口苦等1小時！理由曝光網罵翻

帶「老公骨灰」乘地鐵…阿嬤下車竟忘拿了！乘客撿走藏家中：以為是吃的

料理15kg巨大怪物烏賊超療癒　肉質厚實...他一口咬下：真爽！

母子過馬路遭撞！兒秒起身扶起媽　氣噗噗「踹車」理論...網：暖男無誤

霞海城隍廟月老連小S也拜過！ 跟著廟方9步驟帶你脫單找真愛

飲料店員「連吸2口」再封膜惹議　公關急澄清：太好喝！那杯是她的

好療癒！賓士車主停紅線被拖吊　當街狂吼「刮到告你」被警打臉

新北耶誕城／高爾宣《without you》全場大合唱　吳卓源《買榜》一人hold全場

就在今晚！雙子座流星雨大爆發 肉眼就可看見...26日還有日偏食

直擊鬥魚養殖場！受困狹小髒瓶中掙扎　「遭殘忍封裝挨餓」尾巴傷就被丟等死

草莓控絕不能錯過的高雄麻辣鍋　安格斯牛+10幾種海鮮拿到手軟

辣妻穿旗袍扭56cm細腰「S曲線超狂」　郎朗驚豔「連喊三次」：Beautiful！

陸男設賓拉登頭像聊天：跟我加入ISIS！　涉宣傳恐怖主義「被判刑9個月」

17歲少年見好友後成「赤裸浮屍」！警方：不立案　家屬揪多疑點→好友謀殺

制止黑衣示威者商場內噴漆！　港女被噴臉成「小新粗眉」氣炸

四川宜賓媒礦滲水事故4死14失蹤　被挖出頻頻出事、被行政處罰

華聞快遞／北京訂目標：遊戲產業2025年「年產值將達1500億」

爸捐肝+骨髓都治不好…5歲兒落淚「別救我了」：媽媽再生個寶寶吧　就不用天天哭

港男經港珠澳大橋去澳門…給兒子留訊息後失聯！入境處：駐粵辦正跟進

快訊／陸國務院正式發佈公告：部分美國進口商品「暫不加徵關稅」

訂餐備註「不要敲門、按門鈴」…外送員站門口苦等1小時！理由曝光網罵翻

帶「老公骨灰」乘地鐵…阿嬤下車竟忘拿了！乘客撿走藏家中：以為是吃的

愛情摩天輪開戰！港務公司駁卡韓「沒業者接洽」　高市府打臉：問洪東煒

「川伯」李四川不忍了　開砲怒問蔡英文：我們有對不起高雄嗎？

歲末關懷團圓感人暖洋洋　基隆北海四區民眾齊聚法鼓山

基隆襲臀狼！　騎樓見女子彎腰　他靠過去順勢摸屁屁

美國電子煙肺傷害持續！最年輕患者13歲、最小死亡個案17歲

仙氣更勝凱特！摩納哥王妃DIOR斗篷獲外媒盛讚：歐洲最時尚

心情不好找「鄰居狗狗」討拍　網見「5倍大臉」驚呆：太巨了吧

佛心主管發彩券激勵　菜鳥員工「新人運爆棚」狂中6000萬…直接送進口車答謝！

2019原住民族國際經濟發展論壇　打造原住民專屬的藍海市場

「黑白快問快答」玩開來！　網路綽號是啥？韓國瑜搶答「草包」

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

大陸熱門新聞

交往一周年！24歲女向男友求婚：我養你

高材生男友疑用「PUA控制」　女大生身紋「我是狗」

空姐7樓離奇墜樓失憶…只記得：房間有壞人

前男友迎娶美嬌娘…她掛超大橫幅：孩子我打掉了

阿嬤乘地鐵丟失老公骨灰…乘客撿走帶回家！

爸捐肝+骨髓都治不好…5歲兒落淚：別救我了

外送員怕打擾考生！打47個電話未接苦等1小時

女護士怒罵愛滋病患：都死刑了還救…掀網論戰

OL報復前男友狂一夜情　慘得愛滋

2歲大胃王重43公斤　9年後現況曝光

嘉義「洪大白」　變身牙醫網紅

無人機投豬瘟病毒！「炒豬團」拋屍詐養豬戶

上海返鄉投票晚會　現場高喊韓國瑜

被嫌「不是處女」　北大高材生崩潰自殺！

更多熱門

相關新聞

14歲遭綁架當性奴　再遇性侵犯昏倒

14歲遭綁架當性奴　再遇性侵犯昏倒

伊拉克籍的哈米德（Ashwaq Hajji Hameed）在14歲時遭到IS綁架，並被賣去當「性奴」，當她逃出魔掌後有天竟在德國遇見了當時性侵她的人，讓她驚嚇的想逃離。近日伊拉克國家情報局就與當地電視台合作，製作了一個特別的節目，邀請哈米德到節目中與當年性侵她的人見面對質。少女在節目裡痛心大罵性侵犯「你毀了我的人生」，最後更情緒崩潰的昏倒。

倫敦橋2死3傷「IS認了」爆案外案

倫敦橋2死3傷「IS認了」爆案外案

曾踩死5人　殺手大象賓拉登被捕

曾踩死5人　殺手大象賓拉登被捕

土耳其爆氣：當我們是恐怖分子酒店啊！

土耳其爆氣：當我們是恐怖分子酒店啊！

IS魔爪掐住亞洲　台灣也中

IS魔爪掐住亞洲　台灣也中

關鍵字：

賓拉登ISIS北京法院

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

狗狗出門迎接外送員　他愣30秒噴淚

謝和弦正宮16歲「當上日雜麻豆」超拼背景起底

3500億富商爆性侵22歲女大生「爽2分鐘賠4000萬」！

可不可第二！學生最愛飲料店出爐

兒失蹤3月！夫妻問完等11天哭：元帥騙我們　警打來了

清晨急凍11°C以下　下波雨變天時間曝

山豬錄影前一天退《大熱門》通告！

部落客負評3連發「難吃」！拉麵店求饒

高以翔今告別式…黑人范范列席家祭

遭謝和弦離婚⋯Keanna沈默10天首發聲：心疼你

一大半空桌！店員卻「已訂滿」惹怒他

裵珍映脫口「要去見女友」爆戀情！隊友全傻眼

高宇橋忙打點以翔告別式　「飛機造型紙紮」願弟弟高飛

打開監視器見狗睡滿茶几　全家笑噴

父母空難賠償金遭親人賭光　哈佛學霸一場悲劇覺悟了

更多

最夯影音

更多
料理15kg巨大怪物烏賊超療癒　肉質厚實...他一口咬下：真爽！

料理15kg巨大怪物烏賊超療癒　肉質厚實...他一口咬下：真爽！
母子過馬路遭撞！兒秒起身扶起媽　氣噗噗「踹車」理論...網：暖男無誤

母子過馬路遭撞！兒秒起身扶起媽　氣噗噗「踹車」理論...網：暖男無誤

霞海城隍廟月老連小S也拜過！ 跟著廟方9步驟帶你脫單找真愛

霞海城隍廟月老連小S也拜過！ 跟著廟方9步驟帶你脫單找真愛

飲料店員「連吸2口」再封膜惹議　公關急澄清：太好喝！那杯是她的

飲料店員「連吸2口」再封膜惹議　公關急澄清：太好喝！那杯是她的

好療癒！賓士車主停紅線被拖吊　當街狂吼「刮到告你」被警打臉

好療癒！賓士車主停紅線被拖吊　當街狂吼「刮到告你」被警打臉

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面