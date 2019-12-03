14歲遭IS綁架當性奴！她20歲上電視再遇性侵犯...當場崩潰昏倒

實習記者曾筠淇／綜合報導

伊拉克籍的哈米德（Ashwaq Hajji Hameed）在14歲時遭到IS綁架，並被賣去當「性奴」，當她逃出魔掌後有天竟在德國遇見了當時性侵她的人，讓她驚嚇的想逃離。伊拉克國家情報局近日就與當地電視台合作，特地邀請哈米德上節目與當年性侵她的人見面對質，少女在節目裡聲嘶力竭、痛心大罵性侵犯「你毀了我的人生」，最後更情緒崩潰的昏倒。

據英國《太陽報》報導，現年20歲的哈米德在14歲時，被「伊斯蘭國」（IS）的士兵阿布.哈瑪（Abu Humam）綁架，不但受到嚴重的虐待，還被迫成為他們的性奴，遭到多人輪流性侵。哈米德之後成功逃出，並在德國展開新的生活，但沒想到去年時，在斯圖加特（Stuttgart）的街頭遇上阿布.哈瑪並被攔住，還遭恐嚇已知自己的住處在哪，進而讓她表示，「想立刻離開德國，與父親住在伊拉克的難民營或許更好」。

哈米德在當時就向當地警察及官員報告了這個情況，雖然對方允諾她會進行調查，但因阿布.哈瑪也被登記為難民，所以警方也無能為力。

▲哈米德在節目裡情緒崩潰的質問。（圖／翻攝自YouTube）

1年後，哈米德在電視台的安排下，與阿布.哈瑪再次碰面，不過阿布.哈瑪已被逮捕。電視台也在當地時間11月30日播出這個節目。只見阿布.哈瑪帶著手銬上節目，哈米德一見到他則崩潰大罵，「你為什麼要這樣對我？因為我是雅茲迪（Yazidi）嗎」、「你抬頭看著我，你性侵我時，我才14歲」、「你有姐妹嗎？你是麻木了嗎？你還有羞恥心嗎？我當時14歲」、「你毀了我的人生，你奪走了我的一切、我夢寐以求的一切！」

哈米德氣憤的要求阿布.哈瑪抬起頭看著自己，但對方則低著頭不斷的啜泣。她接著又說，「現在你知道酷刑是什麼、遭受酷刑是什麼、寂寞是什麼。如果你有任何感覺，你在我14歲時就不會性侵我，我是你兒子的年齡、你女兒的年齡。」最後哈米德更情緒崩潰的當場昏厥。

▲阿布.哈瑪始終低著頭不斷啜泣。（圖／翻攝自YouTube）

2014年的雅茲迪大屠殺讓ISIS衝進了伊拉克的辛賈爾（Sinjar）地區，那裡有成千上萬的「雅茲迪」。IS在當地屠殺了數萬名「雅茲迪」，或是綁架對方，讓這些婦女成為「性奴」。

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