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Google相簿變身「通訊軟體」！原畫質相片一鍵私訊分享

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▲▼Google相簿。（圖／截自Google相簿）

▲Google相簿添增新的相片分享功能。（圖／截自Google相簿）

記者王曉敏／綜合報導

每當我們用相機捕捉回憶時，第一個念頭大多是將其分享給我們最好的親友，而說到分享相片，大部分的用戶直覺便是LINE、Messenger等即時通訊軟體。為了能使用戶在分享相片、影片能更加直覺，Google稍早宣布推出Google相簿新功能，能直接透過App分享相片，更直覺操作也更加簡易。

Google稍早在官方部落格上宣布，在Google相簿中添增新的分享功能。用戶在照片中按下分享按鈕後，便會出現「Send in Google Photo」的區塊，用戶可透過Google帳號將照片分享給對方，整體界面類似於即時通訊軟體，可聊天也可建立群組。

▼Google相簿「Send in Google Photo」功能整體介面類似於即時通訊軟體。（圖／Google Blog）

▲▼Google相簿添增新的相片分享功能。（圖／Google Blog）▲▼Google相簿添增新的相片分享功能。（圖／Google Blog）

收到相片者也可在對化中回復照片或評論，並可輕鬆將這些照片與影片儲存在自己的相簿中，而在分享相片及儲存對方相片的過程中，畫質也不會被壓縮。

Google強調，此功能並非想取代用戶已在使用的聊天應用程式，但他們希望透過此功能能改善用戶在Google相簿中與朋友、家人分享相片與影片的體驗。

這項新功能將在下周逐步於Android、iOS及Web版平台上推出。

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