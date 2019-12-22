香港驚見2男浮屍「雙腳綁啞鈴、膠帶封嘴」　警：都是溺水亡！無可疑之處

▲香港一名男子「嘴上黏著膠帶」載浮載沉，送醫後仍不幸身亡。（圖／翻攝自臉書社團「香港突發事故報料區」，下同）

記者朱世凱／綜合報導

香港沙田城門河附近昨（21）日上午8點多，有民眾報警稱看見一名年約20歲的男子「嘴上黏著膠帶」載浮載沉，警方救起時對方早已陷入昏迷，送醫搶救後宣告不治。詭異的是，香港土瓜灣19日也發現一具男性浮屍，屍體的雙腳還綁上啞鈴，引起外界譁然。不過警方調查後都將案子歸類成普通的溺水死亡事件，認為沒有其他可疑的地方，讓網友相當不解。

綜合港媒報導，香港警方21日接獲民眾報案，聲稱一名20歲左右的男子在城門河靠近沙燕橋的地方溺水，嘴上還黏膠帶，畫面相當驚悚；員警到場後立刻救起男子並送醫治療，卻仍舊挽不回對方性命。警方表示，死者身高約為1.75公尺、中等身材，頭髮為金色、身穿白色上衣、黑色褲子及黑色鞋，案件目前暫時列為溺水死亡事件。

警方也稱，在現場並未找到死者的身份證明文件或遺書，初步調查認定「事件沒有可疑之處」，死者死因有待驗屍後確定。不過港警本（12）月19日也曾說過同樣的話，當時土瓜灣附近海面也漂浮一具32歲的男性浮屍，且屍體的雙腳還被上綁啞鈴，但警方調查後同樣認定案件沒有可疑的地方，將案件歸類為一般的溺水死亡，目前正聯絡死者家屬前來了解事件。

▼土瓜灣出現腳上綁著啞鈴的男浮屍。（圖／翻攝自臉書社團「香港突發事故報料區」）

不少網友看完後紛紛留言直呼「真可怕」、「雙腳被綁啞鈴，一看就是『加工被自殺』，怎麼會沒有可疑的地方？」、「不敢相信這只是普通溺死」、「好扯，有人自殺會把自己綁成這樣？」、「要嘛就是死者死意堅決，不然就是警方包庇犯罪」。

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