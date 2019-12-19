反送中最年輕被告　12歲男童塗鴉辱警被判2年兒童保護令

▲香港反送中10月3日遊行。（圖／路透）



記者邱茀濱／綜合報導

香港一名就讀中學的12歲男童，10月初分別在旺角警署和港鐵太子站的牆上，使用黑漆噴上「死黑警全家俾狗X」、「Free HK」等字句，事後被警方逮捕。對此，西九龍法院19日判處他接受24個月的「兒童保護令」，期間須由祖母照顧，同時要遵守宵禁令。

綜合港媒報導，12歲男童10月3日晚上7時30分於旺角警署外牆以噴漆寫上「死黑警全家俾狗X」，後來又在太子站B1出口的外牆噴上「天滅」及「Free HK」的字句，過程全都被便衣警察盯上，並在隔日上午被逮捕。

事後，男童於11月21日時承認兩項刑事損毀罪，19日在家人及社工陪同下開庭。辯方在法庭上稱，相關社會福利官報告及感化報告結果正面，男童明白自己以不恰當方式表達訴求，現已上了寶貴一課，盼法庭考慮到本案只是塗鴉，相較其他刑毀案件較不嚴重。

▲香港12歲男童被判24個月兒童保護令。（圖／翻攝微博）



最後，裁判官彭亮廷採納報告建議，判男童接受為期24個月的兒童保護令，期間也須由祖母照料，除非有家人陪同或得到監管主任的批准，否則男童須於晚上7時至早上6時遵守宵禁令，同時男童也須遵循監管主任的指示，參與由社署福利署安排的活動。彭亮廷還提醒男童「不要受人影響」。

此外，辯方於判刑後申請撤銷控罪，控方沒有反對。裁判官行使香港法例第226章《少年犯條例》第15條所賦與的權力，撤回12歲男童的控罪，他將不會留有刑事紀錄。

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