環境不同！邵宗海：大陸對台的兩制方案　彈性比港澳更寬

▲習近平盛讚澳門特色的「一國兩制」成功實踐。（圖／翻攝自CCTV+）



記者邱茀濱／綜合報導

今（20）日是澳門回歸20周年紀念日，大陸國家主席習近平出席澳門第5屆政府就職典禮時，讚賞澳門特色的「一國兩制」成功實踐。對於港澳的一國兩制能否複製來台灣，澳門理工學院名譽教授邵宗海強調，其實習近平的「一國兩制」台灣方案，只要不要碰到「一國」的底線，那「兩制」是可以談的，「甚至比港澳的更具彈性」。

據《香港01》報導，對於香港與澳門「一國兩制」實踐的差異，邵宗海認為，澳門就算有貧富差距，但還是有人買得起普通房子，均收還是超越溫飽線。但香港回歸前就不是很好，實施「一國兩制」後也沒有讓港人覺得窮人可以翻身、會有希望。

上述原因之外，邵宗海還點出，由於澳門以前是葡萄牙總督統治，「基本上無為而治，也讓澳門人深受到天主教影響，在生活上、心靈上比較安定。」他認為雖然澳門人感到自己不富有，但生活上的「小確幸」卻很多，因此會使他們比較少關心政治；相較於港人，他們則陷入長期的苦悶。

▲邵宗海認為，港澳的「一國兩制」有很大的不同。（圖／路透）



邵宗海認為港澳台有不同的環境，因此澳門特色的「一國兩制」成功實踐，都不是港台可以比較的。他稱，其實習近平的「一國兩制」台灣方案，就是一個方案，只是不能選擇「一國」或「兩國」而已，「這是中國大陸的底線」，但「兩制」卻是可以談的，甚至比港澳的更有彈性。

不過，邵宗海強調，大部分台灣人反對的不是「一國兩制」，而是「一國」，但是台人要有勇氣去談一個可以接受的東西，「例如中華人民國共和國、中華民國都可以是邦聯或聯邦下的角色，誰都沒有吃虧，就像美國建國之初，就是在一個美國下，有不同制度。」

最後，他還說，台灣要意識到能否真的把大陸完全關在門外？能否划着船遠離大陸？如果覺得不可能，那就要思考一下如何帶給台灣更大利益，進而讓台灣維持現在的目前生活方式。

邵宗海曾任政治大學中山所教授兼所長、文化大學教授兼社科院院長，現為澳門理工學院名譽教授，始終抱持「只寫我相信而且有佐證的事實」理念寫作。

▲邵宗海認為台灣的兩制是可以談的。（圖／翻攝自邵宗海臉書）



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