廁所偷抽菸起口角！14歲國二生掃把追打同學…反遭公主抱「4樓丟下」

▲190公分的學生將同學公主抱摔出教學樓。（圖／翻攝《紅星新聞》）



記者柯振中／綜合報導

大陸廣西河池市日前發生一起校園暴力，一名身高190公分的16歲學生抱起同學，從教室的四樓走廊丟下，導致對方全身臟器爆裂、血流不止。經過調查後，事發原因也出爐，原來是被丟下的同學在廁所偷抽菸，與丟人者發生口角，進而持掃把追打對方，對方才將他丟下樓，目前案件仍在法律程序當中。

綜合陸媒報導，這起事件發生在9月16日，事發時是校內的下課時間，許多學生在走廊嘻笑打鬧，丟人的國中生突然抱著14歲的韋姓學生從樓梯衝出，接著走到走廊圍牆，將對方丟下，引起眾人圍觀。

事件發生後，韋姓學生的家人指出，雖然孩子已經出院，接回家進行治療，但還沒辦法走路，也不能久站，肺部、腳底及後背的骨折沒有痊癒，可能會留下終身殘疾，「這學期肯定都不能去學校上課了，整個學業中斷，只能到明年看能不能再繼續讀初二了。」

▼國中生抱起同學扔下樓。（圖／翻攝自《星視頻》）



韋姓學生的家人說到，事件發生至今已超過3個月，學校始終沒給家屬合理的答覆，甚至沒有給出具體調查定論，讓他感到相當憤怒，「我兒子被人抱摔，就發生在學校，而且是課間，學校有監控，有保安，還有值班的老師，為什麼沒有及時制止兩人的打架？所以，學校是有監管不力的責任的。」

韋姓學生的家人說，學校與對方家長從不積極配合，一同協商解決辦法，只是不斷在拖延，因此只能聘請律師，準備替兒子討說法，「我現在也希望能妥善解決，如果最終不能妥善解決，我聘請律師將走法律途徑，法庭怎麼判，就怎麼來吧。」

韋姓學生家人請的律師調查後說明，2名學生當天上午曾發生2次衝突，起因是韋姓學生與幾名同學在廁所抽菸，與摔人的學生在廁所遇上，發生了口角，「但當時只是辱罵，並沒有發生打架。」

▼國中生抱起同學扔下樓。（圖／翻攝自《星視頻》）



律師說到，摔人的學生上樓後，韋姓學生找了抽菸的同學，拿著掃把不斷追打對方，對方在反抗的過程中把韋姓學生抱起來，往樓下丟。警方鑑定後證明，摔人的學生精神相當正常，具有完全刑事能力，涉嫌故意殺人，因此一個月後將提起公訴，目前全案仍在審理當中。

對此，摔人學生的父親出面表示，兒子雖然身高190公分，但在學校內常受到欺負，曾被韋姓學生毆打過3次，他與妻子曾向學校反映，事件發生後2人也相當頭痛，希望能與對方家長溝通，尋求對方的諒解。

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▼遭摔的國中生恐終身殘疾。（圖／翻攝自《紅星新聞》）



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