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港警凍結「星火同盟」2.7億資金！逮捕4人疑涉洗黑錢　官方回應了

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▲港警稱逮4人，凍結資金。（圖／翻攝自星火同盟 抗爭支援臉書）

▲「星火同盟」常在網路上發起籌款。（圖／翻攝自星火同盟 抗爭支援臉書）

記者曾羿翔／綜合報導

港警19日破獲一起洗黑錢案，拘捕了3男1女，稱該案與支援反送中示威者的組織「星火同盟」有關，並凍結了一間空殼空司7000萬港幣（約新台幣2.7億元）的資金。據了解，港警指星火同盟在過去半年籌得約8000萬港幣，多數資金都流入該空殼公司，用以購買個人投資保險產品。對此，星火同盟晚間也發聲明回應。

星火同盟在聲明中指出，有關警方19日對星火同盟手足的拘捕行動，由於本案已進入法律程序，暫不便向外發佈更多資訊。所有被捕手足個案已有律師跟進。內文也指出，警方企圖以失實陳述，將本平台之運作扭曲成洗黑錢等惡意用途，意圖抹黑星火及其他支援頻道，本平台譴責此等抹黑行為。

根據《立場新聞》報導，有律師也對此回應，若要控告洗黑錢，警必須要能夠證明購買保險產品的意圖，是否真的與詐騙有關。有律師背景的香港立法會議員梁繼昌則說，證據是否充足，要視是否可證明信託人按照基金成立的目的來使用集資所得款項，以及是否有大額資金、來歷不明款項。

據了解，被逮捕的4人中，包括1名學生、2名基層職員以及1名人事經理。星火同盟於2016年成立，曾協助旺角暴動與今年的反送中示威者，包括供給示威者被捕後的膳食與交通津貼。

「星火同盟」常在網路上發起籌款，但在11月18日時突宣布更改帳戶的運作模式，後來更在同月21日後停止運作，稱將暫停以銀行帳戶方式收款，當時就被爆出是因為帳戶實際用途與一開始的開戶用途不符合，當時被外界懷疑與買保險投資產品或轉移款項相關。
 

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