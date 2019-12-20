北京研議直接進口美國貨　香港可能每年損100億美元

▲中國若將目前100億美元經香港轉口到內地的貿易改為直接進口，香港可能會損失所有美國經香港出口到內地的貿易。（圖／CFP）

文／中評社

香港文匯報報導，對於中國將如何按照上周達成的中美第一階段貿易協議承諾，在未來兩年中將自美進口規模提高2,000億美元，更多細節正在浮出水面。據彭博報道指，為滿足在首階段貿易協議文本中的進口金額，內地正研究重新安排目前經香港轉口到內地的貿易，改為直接進口，每年涉及的金額約100億美元（約3000億台幣）。



中美第一階段貿易協議，中方同意在未來兩年購買總值2,000億美元美國商品，其中包括每年採購400億至500億美元的美國農產品，部分分析師懷疑該採購規模是否可行。據知情人士透露，為了達到這一數字，中國政府計劃通過取消或豁免對乙醇的貿易戰關稅，重啟其採購。



香港經濟恐雪上加霜

另外，知情人士稱，中國也在考慮改變貿易渠道，將目前途經香港的貿易轉移到中國內地的港口。此舉可讓每年大約100億美元進口自美國、通過香港轉運的商品直接計入內地的貿易帳戶，從而提高進口規模。美國不把通過香港轉運而進入內地的貿易規模計入與中國的貿易往來。



一位知情人士稱，領導人們正在審慎權衡如何處理經過香港的轉口貿易，因為此舉將進一步衝擊本已低迷的香港經濟，並可能令當地的政治緊張局勢進一步升級。

香港政府統計處資料顯示，於2017年，由美國經香港出口到內地的商品貨值為732億港元。換言之，內地若將目前100億美元經香港轉口到內地的貿易改為直接進口，即代表香港可能會損失全部的美國經香港出口到內地貿易。



不過，由於香港仍會轉口其他國家的貨品到內地，據統計處資料，2017年中美之間經香港轉口的商品貨值合共3,510億港元，只佔香港2017年貿易總額的4.3%和整體出口的9.1%。



知情人士還表示，中國也將向包括大豆和豬肉等美國農產品的本地買家給予更經常性的報復性關稅豁免。11月份，作為貿易談判的一部分，中國取消了美國禽類進口禁令，美國估計出口量將每年超過10億美元。

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